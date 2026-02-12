AOA 前成員做醫美「二度燒傷」！醫揭「1關鍵」藏風險
生活中心／曾詠晞報導
農曆年節即將來臨，為了在過年期間展現好氣色與絕佳狀態，醫美市場也迎來韓風療程熱潮，不過近期卻傳出駭人意外。韓國女團AOA前成員權珉娥日前自曝，為了以更完美的狀態迎接工作，於1月24日前往診所進行「睡眠音波拉提」療程。不料術後醒來，她驚覺全臉伴隨撕裂般的劇痛，臉上竟出現嚴重燒燙傷，最終確診為深層二度燒燙傷。
韓國女團AOA前成員權珉娥日前自曝在睡眠麻醉中進行醫美療程，醒來發現臉頰深層2度燒燙傷。（圖／翻攝自微博 ＠哎一股清流）
權珉娥2026年的元旦在家輕生未遂，近期又自曝臉頰因做醫美而燒燙傷。（圖／翻攝自IG ＠new.kma）
診所流程「充滿疑雲」 2度燒燙傷母親心碎痛哭
根據《News1》報導，面對這場突發的災難，權珉娥指控診所的醫療流程存在諸多瑕疵。她表示，院方在術前並未重新簽署睡眠麻醉與療程同意書，甚至未進行皮膚診斷，僅推託過去曾簽署過文件。診所事後推測原因可能與探頭瑕疵有關，卻又矛盾宣稱設備若有異狀便無法運作，讓當事人強烈質疑關鍵的安全檢核是否失靈。看著女兒原本亮麗的臉龐如今佈滿傷痕，權珉娥的母親心痛落淚，而權珉娥本人也擔心會留下永久性疤痕，目前正考慮以法律途徑提出求償。
前AOA成員權珉娥在2026年1月1日傳出輕生消息，消息震驚韓國演藝圈。（圖／翻攝自IG ＠new.kma）
前AOA成員權珉娥近期因施打醫美，導致燒燙傷。醫師提醒在舒眠麻醉下，患者因失去意識無法即時反應痛感是非常危險的。（圖／翻攝自IG ＠new.kma）
舒眠麻醉恐提高受傷風險 專家示警：少了患者反應容易出事
針對此意外，台大醫院醫師蔡呈芳指出，電波與音波療程雖屬非侵入性，但若在舒眠麻醉下進行，患者因失去意識無法即時反應痛感，醫師少了患者的即時反應，非常容易導致能量過高或探頭停留過久。蔡醫師建議，民眾應了解表面麻醉與輕度鎮靜其實已能大幅降低不適感，並能保留意識才能應對異常熱感。醫師強調，臨床執行時應透過調整能量、次數及角度來避開傷害，民眾在追求美麗之餘，務必確認機構合法性與操作者資格，充分與醫師諮詢風險，才能守護皮膚健康。
