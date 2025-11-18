AORUS 戰鷹領域掀 WirForce 熱潮：技嘉科技展現品牌實力與玩家精神
技嘉科技（GIGABYTE Technology）於今年 WirForce 電競嘉年華中，以「AORUS 戰鷹領域」主題攤位強勢亮相，並在四天三夜不間斷的盛會中成功圈粉，為全場帶來最具科技能量與社群互動活力的展出體驗。現場人潮自活動開幕即蜂擁而至，玩家與粉絲的熱情為 AORUS 攤位注入爆發式能量。從頂級電競設備展示、全球搶先遊戲試玩、闖關互動活動到明星實況主與知名 COSER 助陣，AORUS 以精彩內容證明品牌核心精神「Team Up. Fight On.」不只是口號，而是實實在在與玩家同在的承諾。
人氣爆棚 AORUS 戰鷹領域掀 WirForce 熱潮
技嘉 AORUS 憑藉完整電競硬體陣容吸引玩家積極排隊體驗，包括高階電競筆電、主機板等最新產品都一次完整呈現。其中，兩款主題改裝機更成為全場鎂光燈焦點：
與潮流藝術家 BOUNCE 棒斯跨界打造的 AORUS C601 GLASS GLOBAL Bounce 彩繪主機，以街頭塗鴉美學結合硬派電競線條，讓主機成為展現個性的藝術載體。
以 GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH 海景房機殼改裝的「雕妹概念機」，並由高人氣 COSER 紫玥桃化身《雕妹》角色登場，更引發現場粉絲瘋狂搶拍。
全球期待 3A 大作搶先玩 AORUS MASTER 18 展示強悍效能
本次活動最大亮點之一，即是讓玩家能在 AORUS MASTER 18 電競筆電上，搶先體驗預計明年上市的 3A 大作《Resident Evil Requiem》。對眾多遊戲迷而言，能在正式發售前親手遊玩堪稱夢幻體驗，加上筆電展現出的「滿血效能」與震撼臨場感，讓玩家直呼：「這是本屆 WirForce 最驚喜的 moment！」
挑戰任務 × 特調飲品 × 抽筆電 線上線下熱度全面引爆
AORUS 以全方位互動方式將現場熱潮推向高峰。玩家只要完成 三項闖關任務，即可獲得一杯限量聯名調飲「勇士聖水」，並登上「戰鷹勇士榮譽榜」，象徵成功加入 AORUS 戰陣。此外，自週五至週日（11/14–11/16），AORUS 推出「加碼獎池」每日抽獎，依現場累積人數發送獎項，現場驚呼聲不斷。
而在線上社群部分，只要於官方 Facebook 參與留言互動，即有機會抽中 GIGABYTE GAMING A16 電競筆電與 林昱珉親簽款 AORUS 棒球帽等限量好禮。
線上線下雙軌同步推進，成功讓活動聲量爆棚：
貼文留言互動累積破千
限時動態大量轉傳擴散
玩家熱度連續多日佔領社群
KOL 與人氣 COSER 助陣 成 WirForce 最強吸睛點
活動期間，多位人氣實況主輪番站台，包括：
蘋蘋澎澎
小熊
妲妲咬果凍
Sandy
啦啦隊女神 畇二
她們親上火線與玩家互動，讓攤位尖叫聲與歡呼聲不曾停歇。同時，COSER 紫玥桃以《雕妹》造型現身，不但完美詮釋角色形象，更讓粉絲爭相排隊合照，將 AORUS 攤位人氣推上全場第一。
技嘉以全套硬體贊助賽事 展現極致效能與設計實力
作為本屆 WirForce 最大硬體品牌攤位，技嘉 AORUS 更是 大會賽事與電腦改裝競賽的獨家設備贊助商：
全套賽事主機
高性能螢幕
電競耳機
板卡設備
參賽者在比賽中深刻體驗 AORUS 產品的：
高效能輸出
超耐久設計
穩定可靠品質
玩家普遍回饋：「這次的沉浸體驗讓我們對 AORUS 硬體印象更加深刻！」
「只要有玩家，就有 AORUS」 品牌精神落地玩家現場
技嘉科技台灣區業務處長 簡沛勻表示：
「對 AORUS 而言，WirForce 不僅是展現硬體實力的舞台，更是與玩家真實互動的重要時刻。
感謝所有支持與參與的玩家，讓『AORUS 戰鷹領域』成為今年 WirForce 最亮眼的焦點。
未來，AORUS 將持續秉持『Team Up. Fight On.』的品牌精神——
只要有玩家的地方，就一定會有 AORUS 的身影。」
AORUS 用行動證明，他們不只販售硬體，更致力於與玩家並肩作戰，持續成為遊戲文化的重要推動者。
