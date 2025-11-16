APAPA榮光25載 創辦人尹集成慶90華誕
2025年11月1日一場溫馨隆重的中式壽宴在沙加緬度米其林推薦餐廳「粵皇」拉開帷幕。這場由McWong公司首席執行官Margaret Wong精心籌辦的私人慶典，不僅是為亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（C.C. Yin）先生慶祝90華誕，更匯聚全美亞裔民權賦能組織的創始資助者、核心領袖、顧問團成員與總部團隊，共同回顧25年來的奮鬥歷程，致敬這位亞裔社區的精神旗手。
九十載人生 與亞裔賦權同行
作為亞裔美國人政治與公民參與的開路先鋒，尹集成先生90年人生，幾乎與APAPA的成長軌跡緊密相連。來自矽谷、舊金山灣區、沙加緬度及周邊城市的嘉賓齊聚一堂，既是為祝壽而來，更是為見證一段跨越時代的社區故事。
APAPA創辦初期的多位核心人物與資助者悉數到場，讓這場壽宴更添歷史意義。矽谷傳奇企業家方瑞賢（Kenneth Fong）、朱偉人（Sandy Chau）與龔行憲（Hsing Kung）三位元老，是組織草創之初最早伸出援手的贊助者。他們以實際行動為APAPA的誕生注入了第一份勇氣與信任。
州府地區的Peter Huang是APAPA首位社區捐贈者，他雖無法親臨現場，仍被眾人多次提起。同樣備受敬重的，還有前東灣華裔政治協會首席執行官Joel Wong與華人特殊兒童之友聯合創辦人Albert Wang。他們當年攜手創建舊金山灣區八個分會，讓亞裔賦權的火種迅速在社區傳播。
北加州大學醫藥學院校長、前APAPA董事成員Alvin Cheung博士也親臨祝壽。
團隊再聚首 延續初心使命
慶典的一大亮點，是APAPA總部早期管理團隊的集體亮相。州長紐森高級顧問Amy Tong與APAPA資深顧問Maeley Tom、Lucy Oback、Yen Marshall、Sokie Hul、Vickie Beaton、Tony Lin等人出席。
他們是組織的見證者、推動者與守護者。多年來，這些名字在APAPA歷史中不斷出現，代表亞裔的聲音在美國主流政治舞台上被看見、被聽見、被尊重。
加州眾議員Stephanie Nguyen代表州議會出席，親自頒發加州議會獎狀，表彰尹集成對社區的卓越貢獻。
她表示，正因尹集成與APAPA的堅持，亞裔美國人在地方、州乃至全國政治事務，才能擁有愈來愈多的發言權與決策機會。她說：「我的政治之路離不開APAPA的支持。尹集成用行動告訴我們，亞裔的聲音值得被聽見，亞裔的力量能夠改變社會。」
壽星致辭 九十歲的新起點
眾人掌聲中，尹集成與夫人黃春芳（Regina Yin）攜手登台，發表充滿感情的致詞。尹集成說，這不只是他的生日，更是APAPA的25周年紀念，這份榮耀屬於每一位為社區付出的亞裔，也屬於所有支持多元包容的美國人。
他說：「APAPA的成功是每一位成員、志願者、支持者共同的心血結晶。我只是所有為APAPA奉獻的頭號粉絲與忠實信仰者。」話音一落，全場再度爆出熱烈掌聲。
個人到群體 亞裔精神旗幟
賓客們一致認為，尹集成是亞裔賦權運動精神象徵。從矽谷企業家到普通社區志願者，從資深政壇人物到初出茅廬的青年領袖，都受他鼓舞。他的故事證明了，個體的堅持可以改變一個族群的命運，他的理念與行動，讓「亞裔不再沉默」成為現實。
自2001年創立以來，APAPA從最初的幾位志同道合者，發展成如今遍布全美的民權與領導力培訓平台，25年來持續培養亞裔年輕世代投身公共服務，鼓勵更多人參政議政，推動公平代表與社會正義。
APAPA的歷程，正是亞裔美國人融入主流、爭取平等的縮影。而尹集成先生以自身的90年人生，詮釋了「守初心、擔使命」的真義。他不僅是一位成功的企業家，更是行動者與實踐者。
