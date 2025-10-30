APEC不重要? 川習會結束就返美 川普稱與習達成「幾乎所有議題共識」

美國總統川普(左)與中國國家主席習近平握手合影。 圖 : 翻攝自央視新聞

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump） 30 日剛剛結束「川習會」，川普與中國領導人習近平兩人睽違六年見面，共閉門會談約一小時四十分鐘。結束會談後，川普已經搭上空軍一號返美。返美途中，川普透露與中國國家主席習近平舉行的高層會談「在幾乎所有議題上達成共識」，形容此次會晤具有「里程碑意義」。

據美國《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，川普在搭乘「空軍一號」返回途中向隨行記者表示，此次為期三站的亞洲行取得了重大進展，特別是在貿易、稀土供應及芬太尼（fentanyl）流入美國等議題上。他並透露，計畫於明年 4 月訪問北京，持續推動雙邊合作。

然而，中方代表團至今尚未就會談內容發表任何正式聲明。據悉，習近平仍將留在南韓，進行國是訪問並出席主要的 APEC 領袖峰會。

值得注意的是，在此次於南韓釜山舉行的峰會前，川普曾宣布已指示美國國防部「立即」恢復核武測試，強調要在「平等基礎上」進行，以回應包括中國與俄羅斯在內的競爭對手的先進武器測試行動。

