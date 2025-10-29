apec企業1900
亞太經濟合作會議（APEC）的附屬活動「APEC企業領袖高峰會」，29日在南韓慶州登場，包括南韓四大財團三星、SK、現代和LG集團掌門人，共有1700多位商業菁英齊聚。其中，AWS、西門子醫療等七家跨國企業宣布，未來5年將在韓國投資90億美元。與此同時，將出席APEC峰會的美國總統川普已抵達南韓，搶先峰會前和總統李在明舉行雙邊會談。韓方為了歡迎這位貴賓，獻上最高規格待遇，頒發最高榮譽勳章，並贈予國寶新羅金冠的複製品。
一出慶州車站，迎面而來的是工作人員身穿韓服，熱烈歡迎。
歡迎隊伍志工：「為了最大程度展現親和力，並對南韓留下好印象，正在努力工作。」
用暖心微笑迎接與會外賓的到來，還有多國語言翻譯人員協助引導至活動現場和住處。
不只如此，車站外還有穿著黑色韓服與紗帽的志工，用熱門電影《Kpop獵魔女團》中反派的服飾，吸引遊客眼球，不少人不禁駐足合影留念。
外國遊客：「志工願意這麼做很酷，我覺得能夠看到這類服裝很酷。」
歡迎隊伍志工 金多榮：「可以和我們一起合影，也可以家庭為單位去拍照，韓流熱潮現在很有人氣。」
慶州政府正善用韓流文化人氣，給APEC期間造訪的外國遊客，留下好印象。與此同時，兩艘郵輪悄悄抵達浦項港口，這是為與會商界領袖特別準備的下榻處。
作為APEC配套活動之一，企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）以28日的晚宴，拉開序幕。
韓聯社TV記者：「政府方面，由國務總理金民錫和產業部通商交涉本部長呂翰九等人出席；企業方面，三星電子社長朴承熙、SK集團supex追求協會委員長李亨熙、現代汽車社長金城以及LG電子社長柳在哲等人皆出席。」
大約90分鐘的晚餐時間，海內外企業家們一邊享用慶州韓牛和東海鮑魚等韓國傳統飲食，一邊進行交流，氣氛融洽。這還只是個暖身，隔一天開幕式盛大召開，演講嘉賓BTS成員RM，和包括南韓四大企業掌門人，以及Google、亞馬遜高層等，約1700企業菁英齊聚一堂。
南韓總統 李在明：「大韓民國再次作為輪值主席國，我們將致力於引領主義合作，應對危機。」
今年的APEC企業領袖峰會，為期四天，共安排20場會議，從活動數量、與會人數來看，可以說是歷屆最大規模。而開幕第一天，東道主南韓立刻有收穫。
韓聯社TV主播：「南韓總統李在明出席APEC全球企業投資夥伴關係活動，跨國企業公布了未來五年，對AI、半導體和汽車等尖端主力產業，總共90億美元規模的投資計畫。」
亞馬遜雲端服務（AWS）、西門子醫療等七家公司宣布，未來五年將在南韓投資90億美元。其中，AWS將聚焦人工智慧，投資至少50億美元，助力首爾打造亞洲最大AI資料中心。
亞馬遜雲端服務執行長 馬特．加爾曼：「我們了解韓國的巨大潛力，並正在為韓國和人工智慧領域進行大量投資。我認為這對國家和公民都非常重要，這是一個令人振奮的時刻。」
會見完商界領袖後，李在明行程滿檔，立即趕回慶州博物館，迎接這位貴客。
慶州博物館奏響兩國國歌，李在明熱情迎接美國總統川普大駕光臨，不只準備歡迎儀式，還送上符合川普喜好的兩份特製大禮。
南韓總統 李在明：「南韓國民懷著對您的感謝之情，贈送與你。」
一是向川普頒發南韓最高榮譽「木槿花大勳章」，據傳光是製作這枚勳章的黃金就耗資1.3億韓元，折合台幣約280萬元。二是贈送韓國古代新羅王朝金冠複製品，金光閃閃的兩份禮物讓川普喜笑顏開，大讚好特別，現在就想戴上。
寒暄過後，美韓峰會就此展開。
南韓總統 李在明：「希望總統能做出決斷，讓我們得到核動力潛艇的燃料供應。」
大約87分鐘的會晤，李在明出乎意料，在會議上請求美方同意燃料供應。他強調，韓方並不是要自主建造搭載核武器的潛艇，而是因為柴油潛艇的潛水能力較差，追蹤能力有限，若川普點頭答應，韓軍便能投入防禦任務，有望減輕美軍協防負擔。
美國總統 川普：「我知道朝鮮半島仍處於戰爭狀態，但我們會盡力把所有問題都解決掉。我非常了解金正恩，我們的關係很好，但我們實在無法商定時間。」
兩人也提及朝美會談，李在明表示雖然這回未能促成川金會，但已悄悄埋下種子，期待川普未來引領朝鮮半島和平。不過平壤當局恐怕沒這麼想。
川普訪韓前一天，北韓飛彈總局在西部海域，試射艦對地戰略巡弋導彈，飛彈垂直發射後，飛行約2小時10分鐘，擊中靶標。
官媒報導指出，觀摩試射的北韓軍事高官重申，將不斷增強作戰能力，進一步鞏固核作戰態勢。比起重啟與美對談，北韓似乎更想把精力，放在經營與中國和俄羅斯的友好關係，川普和李在明頻頻釋出的善意，金正恩用行動回覆：不買帳。
