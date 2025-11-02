APEC兩岸零互動 明年深圳呢

韓國APEC領袖峰會圓滿落幕，我領袖代表林信義順利與會，並與日本首相高市早苗、美國財長貝森特會晤，但公開鏡頭顯示，林信義與大陸國家主席習近平零互動。明年APEC主辦國將再次回到大陸，在深圳舉辦，這將是考驗兩岸關係的又一題。

由於美國總統川普反對全球化和多邊經貿合作，故此次亞洲行刻意缺席APEC峰會，所以今年峰會期間台灣最關心的莫過於新任日本首相與我方的互動。果不其然，高市早苗兩次發布與林信義互動的訊息，第一次是會場寒暄，第二次是正式會談，並以「總統府資政」稱呼林，引來北京不滿。

事實上，台日利用APEC場合進行正式會晤並非外交突破，而是歷年慣例。例如馬政府時期的領袖代表蕭萬長，就多次藉APEC峰會與時任日相安倍晉三進行雙邊會談。不過此次APEC峰會上兩岸「零互動」，這種冷淡的氣氛很難令人對明年在深圳舉辦的APEC峰會感到樂觀。

2016年民進黨重返執政後，蔡政府先後派宋楚瑜、張忠謀作為領袖代表出席APEC峰會，雖然那時兩岸關係已經不睦，但習近平還是與宋、張二人有所寒暄，至少維持「老朋友」關係。去年祕魯利馬APEC峰會上，林信義證實曾與習近平打招呼，但今年雙方零互動，背後是賴政府出台「賴17條」、定義大陸為敵對勢力，兩岸關係急轉直下，相見不如不見。

因應明年深圳APEC可能出現對台灣不利的情形，外交部已提前表示，北京已透過信函承諾，將保障全部代表團平等、安全與會的權利。但問題在於，明年整個APEC會期的多場部長級會議都會在大陸舉辦，屆時民進黨政府煩惱的絕非僅是領袖代表，而是多位綠營政務官能否登陸與會的問題。

例如，今年海委會主委管碧玲參加韓國APEC海洋會議，近年兩岸海巡、海警關係緊張，明年大陸若舉辦同類型會議，管碧玲能順利參與嗎？

這就又回到了老問題：兩岸互信。馬政府時期兩岸高度互信，連戰、蕭萬長兩名卸任副總統可以參加APEC峰會，其他藍營政務官本就與陸方互動密切，在國際場合更不是問題。明年11月深圳主辦APEC會議正值11月28日台灣縣市長選舉競選期間，時間敏感，兩岸應將其視為契機而非危機，務實進行規畫。

既然民進黨是雙少數執政，應邀請朝野認可的領袖代表與會，立法院長韓國瑜何嘗不可？更何況韓在高雄市長任內曾訪問深圳，他對中華民族、中華文化的認同也會消解北京疑慮。若賴政府能及早把訊息告知對岸，並展開溝通，明年深圳APEC就會成為兩岸和平的重要轉機。（作者為智庫研究員）