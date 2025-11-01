APEC分享臺灣貢獻 林信義圓滿達任務

記者吳典叡／綜合報導

2025年「亞太經濟合作經濟領袖會議」於當地時間昨日午間結束；我國由總統府資政林信義擔任領袖代表全程與會，分享我國在全球經濟體系的貢獻，圓滿達成總統賴清德交付的任務。林信義指出，國際對臺灣的關注度提高，是大家幾年來努力的成果，也彰顯臺灣對APEC的貢獻；賴總統交付的3個任務，代表團都逐一呈現，許多AI應用還在發展當中，但我們願意與其他經濟體分享經驗。

林信義昨日下午在國際記者會，說明此次與會過程及成果。林信義表示，他在會議中的發言重點是面對經濟的不確定性，各經濟體除應強化產業的自主與經濟安全，同時要維持國際貿易開放和全球市場的活力，因此，政府必須打造穩定、透明且可預期的經貿環境，共同協助企業在變動的格局中建立韌性，使企業能安心投入長期的投資、推動創新。

廣告 廣告

林信義也分享臺灣發展半導體供應鏈的經驗，就是由政府規劃產業發展的政策引導，與民間部門共同努力打造出來的成果，包括建立聚落、研發團隊、租稅優惠、人才培育等，許多會員體都對臺灣半導體的完成度具有高度興趣。

林信義指出，面對氣候變遷帶來的災害風險，像是應用AI開發高精度氣象模型，將氣象預報解析度由25公里提升至2公里。去年「凱米」颱風來襲時，AI模型清楚描繪颱風結構，提升預報準確度，讓地方政府可以提前部署，大量降低災損，展現以科技守護生命與經濟，很多會員體也都很關心此項技術。

林信義強調，我國出席APEC不僅是參與國際經貿盛會，更是讓臺灣被世界看見的重要舞臺，透過APEC交流，展現臺灣在全球經濟體系中的貢獻，並完成賴總統交付的任務。