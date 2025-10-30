APEC台灣代表團看川習會 美方對台立場不變

（中央社記者潘姿羽慶州30日電）美國總統川普（Donald Trump）今天上午於韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。亞太經濟合作會議（APEC）台灣代表團人士表示，川習會結果與事前分析及推測「相當一致」，這次會議沒有談到台灣，凸顯美方立場並未改變。

川普今天在韓國釜山的金海國際機場（Gimhae International Airport）會晤習近平，展開兩人6年來的首場面對面會晤。會後，川普表示雙方已達成協議，美方將降低對中國的關稅，中方則承諾恢復採購美國黃豆、持續出口稀土，並加強打擊非法芬太尼貿易。

台灣代表團人士表示，外界從川習會看到的結果，包含美方事後闡述，與事前分析及推測相當一致。

至於川習會傳達出的訊息，台灣代表團認為，最主要的訊息是，美方對台灣態度保持一致；無論川普先前提到「台灣就是台灣」，以及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）指出不會以放棄台灣來換取貿易協議，到今天川習會後，川普告訴媒體沒有提到台灣議題，不斷看到美方官員對台灣及台海和平穩定的立場保持一致。

台灣代表團強調，沒有看到、也不認為，川普或是美國政府政策有所改變。

對於此次川習會，台灣代表團說，美國與中國在經貿、科技上互相掐脖子的局勢持續升高，對全球經濟畢竟不是好事；這次川習會順利舉行，相比於美國、中國遲遲不碰面、帶來不確定，是件好事。（編輯：張良知）1141030