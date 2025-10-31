APEC向中靠攏 中日關係開局走揚

美國總統川普一如往昔的向「去多邊主義」與「反全球化」方向走，因而在今年的APEC非正式領袖峰會缺席。看起來川普更樂於透過雙邊談判解決貿易紛爭，但人都已經到了韓國，卻刻意在多邊峰會前返回華府，再次凸顯川普揚棄過往「自由主義多邊機制」的偏向。

問題在於，國際建制的運作需要一個「最後紓困者」提供支撐，當川普放棄扮演多邊主義的最後紓困者，各國自然會指望有國家能夠持續領導此機制。如此一來，中國自然成為各方矚目的對象，這也說明為何中國國家主席習近平動見觀瞻。

習近平10月31日上午在APEC會議上發表談話，提出5點建議：共同維護多邊貿易體制、共同營造開放型區域經濟環境、共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通、共同推進貿易數字化綠色化、共同促進普惠包容發展。這5點精神幾乎完全相反於「川普模式」。也許各國並沒有準備好讓中國領導亞太，然而川普又再一次拱手把亞太國家推向中國。

在一個沒有美國的多邊機制下，「川習會」的結束，彷彿APEC已經開完了。但各國並沒有放棄雙邊會談的機會。日、加、泰領袖搶見習近平，日韓領袖也進行場邊會談。

另一場受矚目的活動是中日領袖峰會。回顧2014年北京APEC時，習近平曾表情僵冷、毫無笑容地與當時的日本首相安倍晉三會晤。雖然2018年中日關係開始有所改善，不過2020年以來又開始走低。10月31日下午，新日相高市早苗與習近平進行了她上任後的首次日中高峰會談。

「習高會」之前，高市於X發文，稱她與習近平在峰會開始前互相問候，照片可見兩人都臉露笑容。高市在會談中表明希望「建立建設性且穩定的關係」，並喊話中國是日本的重要鄰國，也向中方表達對東海活動等議題的憂慮。看起來中方對於日本這個保守派的女首相在上任之初並沒有太多的敵意，這可能揭示，中日未來存在合作的空間。事實上，習近平也指出：「願意與日揆保持溝通，共同推動中日關係邁向正確軌道。」

中日的既有矛盾問題，例如東海，仍然存在，而日本對於中國慣常運用的施壓手段，例如稀土，也仍不放心。可是就一個保守派的自民黨總裁來說，高市願意以「重要鄰國」及提出願與中國建構「全面推進戰略互惠關係」的意象，仍可解讀是一種對中善意。

此次美中會談除了同意暫時停止最激烈的貿易手段，並沒有做出其他保證，這使得全球經濟仍陷不確定之中，在此過程，中等國家提升相互合作，甚至向中國靠攏，似乎成為一種不得不的避險選擇。（作者為淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授）