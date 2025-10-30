APEC場邊花絮》川普發言人訪韓行程超展開！前一秒狂掃美妝戰利品曬IG，血拼後忙著圍觀極右派遊行

在美國總統川普出席 APEC 峰會訪問韓國之際，隨行的 28 歲白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）意外成為韓國熱搜人物。她29日晚上在 Instagram 限時動態上發布了自己在韓國連鎖美妝店 Olive Young 掃貨的「戰利品」照片，韓國網友笑稱：「都來韓國了，誰能抗拒 Olive Young！」。這場輕鬆的購物行程隨後演變成一場政治奇遇：李威特在店門口撞見了高舉星條旗、高喊「李在明滾蛋」、「韓國愛川普」的極右翼示威遊行。李維特被鏡頭捕捉到隨著遊行歌聲「點頭微笑」的畫面，讓這場國事訪問多了一層戲劇性的政治幽默。

K-Beauty 魅力無法擋！白宮發言人狂掃防曬、保濕產品

這場高層外交的 APCE 峰會期間，李威特發言人選擇用最「韓國」的方式來放鬆：逛美妝店。她在 Instagram 限時動態上傳了多達 12 件韓國護膚品，她寫道：「韓國護膚品戰利品」，並附上了一個「眼冒愛心」的表情符號。商品包含韓國觀光客必買的人氣爆款，例如以韓方古典包裝聞名的「朝鮮美人」（Beauty of Joseon）防曬乳、熱銷的 Mediheal 保濕面膜、Torriden 精華液、Bring Green 鎮靜霜，以及早就紅到美國去的 Medicube 毛孔棉片等。

廣告 廣告

美國總統川普與白宮發言人李威特。（美聯社）

這張「戰利品」照片隨即引起韓媒報導，並在韓國網路社群引發熱議。網友們幽默留言表示：「都來到韓國了，誰能抗拒 Olive Young 的魅力」、「這位『美國女孩』根本是免費幫 K-Beauty 打廣告，太感謝了。」突顯 K-Beauty 在全球的強大影響力，也讓外界關注到，即便身處高壓的政治工作，這群年輕的政治幕僚們仍不忘趕上最新的美容潮流。

《韓經新聞》指出，韓國美妝連鎖店 Olive Young 已成為外國遊客的「打卡聖地」。根據其 2025 年 2 月的報告，來自 189 個國家的外國顧客在 Olive Young 門市進行 942 萬次的購買，銷售額比去年增長了 140%，足以見得 K-Beauty 的強勁吸金力。其中，國內銷售額排名第一的首爾聖水店，外國遊客的銷售額佔了總銷售額的 70%。慶州當前也迎來 APEC「K-Beauty 主題館」的開放，與會的代表團和遊客可以在峰會結束前，試用最新的韓國美妝產品。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。（美聯社）

血拼後巧遇「尹錫悅again」極右遊行，李威特隨歌聲「微笑點頭」

李威特的購物行程隨後出現了戲劇性的發展。在慶州皇理團路一間 Olive Young 門市前，她撞見一場聲勢浩大的「尹錫悅again」極右示威遊行。遊行者高舉著巨大的星條旗和太極旗，一邊敲鼓、一邊高喊著「李在明滾蛋」、「韓國人愛川普」等反對口號。

作為川普最年輕、被譽為「破格人事」的28歲發言人，李威特被捕捉到駐足觀看這場遊行，表情饒有興趣。鏡頭甚至捕捉到她隨著示威者高唱的歌聲，微微點頭的微妙畫面。影片攝影者也說：「剛才看到的那位難道不是（美國）發言人嗎？我沒看錯吧？就是中間那位。」

這段影片公開後，網友反應與解讀兩極。有人要李威特「回去告訴川普，我們多愛他吧！」也有前總統尹錫悅的反對者覺得「超級丟臉，根本是國家恥辱」、「她像看蟲子一樣地看著他們，我感到精神勝利。」

27歲獲欽點為白宮發言人，川普最信任MAGA傳教士

李威特出生於 1997 年，從大學時期就開始從事政治活動。曾在川普第一任政府時期擔任實習生，隨後擔任演講稿撰寫人等要職。雖然她在 2022 年參選聯邦眾議員時敗選，但川普對她的信任度極高。川普在去年 11 月宣布任命她時曾公開讚揚：「她將在（白宮）發言人講台上表現出色，幫助我們向美國人民傳達『讓美國再次偉大』（MAGA）的訊息。」

在川普總統成功連任後，她以 27 歲的年紀被任命為白宮發言人，成為川普陣營中的一個「現象級人物」。這位年輕發言人在韓國的「購物外交」與微妙的政治互動，讓她再次成為鎂光燈焦點。

更多風傳媒報導

