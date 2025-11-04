APEC多國盼合作台灣！ 林信義：花若盛開 蝴蝶自來
台北市 / 綜合報導
2025年APEC峰會落幕，我國領袖代表林信義昨(3)日表示，已經順利完成總統賴清德交付的任務，許多國家的領袖也紛紛向台灣表達合作意願。林信義還特別用「花若盛開，蝴蝶自來」，強調不少經濟體都主動來向台灣汲取經驗。但是林信義過去在上海參加APEC部長級會議時，曾被中國代表惡意干擾；這回同框日本首相高市早苗，也引發中國外交部強烈抗議，就怕明年在中國舉辦的APEC，我方人員會遭到打壓。對此林信義表示，台灣是平等的會員體，應該被平等對待。
APEC我國領袖代表林信義說：「我用一句話來描述，那就是，花若盛開，蝴蝶自來。」「花若盛開蝴蝶自來」，我國APEC領袖代表林信義，一連兩次用這8個字，強調台灣能見度早已大幅提升。
APEC我國領袖代表林信義說：「(夥伴若是)關心區域安全態勢的時候，自然它就會高度關注台灣，台海的穩定跟現狀，因為它直接會牽動著，全球航運和經濟的這些命脈。」
林信義這回出訪，成功見到多國政要，除了和東道主，南韓總統李在明同框，也登上新加坡總理黃循財的版面，還和美國財政部長貝森特，會晤約40分鐘，林信義特別以中科開發經驗為例，強調當時只花了10個月，就讓友達光電順利進駐，以此向貝森特說明台灣產業強項。
APEC我國領袖代表林信義說：「我們不但可以，快速把產品推向市場(time to market)，我們也可以迅速達量產規模time to volume)，那麼因為你量的增加，可以快速降低成本time to cost)。」
只是林信義會晤日本首相高市早苗，卻引發中國外交部不滿，還向日方提出「嚴正交涉」跟「強烈抗議」。APEC我國領袖代表林信義說：「21個經濟會員體，大家都是以平等的地位來參加，所有的領袖跟代表，大家紛紛地交流，是很正常的狀況。」
但是2026年，APEC將在中國召開，我方代表能否確保人身安全，又是否能維持尊嚴，引起憂慮，畢竟過去曾經發生過這一幕。時任經濟部長林信義VS.中國代表(2001)說：「中華台北可以再補充，我想沒有必要了，我們這次會是APEC的會，沒有必要讓台灣的，與會的人員的問題，耽誤浪費大家的時間。」
時任經濟部長的林信義，參加上海舉行的APEC部長級會議，發言卻被中國代表惡意打斷，就怕類似場景再次重演。APEC我國領袖代表林信義說：「我們就是平等的會員體，大家應該被平等地對待。」林信義強調，該被平等尊重對待，台灣的重要性也不同以往，國際經貿場合，世界勢必需要台灣。
