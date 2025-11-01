APEC大合照 林信義習近平零互動

2025APEC會議一日落幕，各國領袖大合照，台灣代表林信義在第2排最右側。（路透）

本報綜合報導

二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）一日落幕，參與峰會的各國領袖中午大合照，台灣領袖代表林信義和東道主韓國總統李在明等領袖握手致意或短暫交流，但和大陸國家主席習近平全程零互動。

今年ＡＰＥＣ由韓國主辦，領袖峰會地點位於韓國慶州，各國領袖在會議最後一天披上主辦國準備的玉色披肩進行大合照。李在明站在第一排正中間，左邊是明年主辦國大陸領導人習近平，右邊分別是印尼總統普拉伯沃、日本首相高市早苗；美國財政部長貝森特則站在普拉伯沃和日本首相高市早苗的後方。林信義合影位置位於第二排最右側，緊鄰著墨西哥經濟部長厄伯拉特，前方則是紐西蘭總理盧克森、菲律賓總統小馬可仕。

合影前，林信義先與身旁的厄伯拉特握手寒暄；合影過後，林信義主動傾身與斜前方的馬來西亞首相安華握手。隨後小馬可仕主動與林信義握手致意，林信義也輕拍小馬可仕手臂，兩人邊走邊聊；林信義走至李在明身邊時駐足停留，與李在明握手致意後走出會場。林信義入場時，習近平已經就定位，兩人並未交流，全程無互動。

另外，林信義會晤高市早苗時間約二十分鐘。林信義表達期待台日能在ＡＩ、數位貿易等領域深化合作；高市也在社群媒體主動發布與林信義合影照片。她表示，期盼日台之間的實務合作能更進一步。

而韓陸會談則在兩國元首見證下，雙方舉行「韓中諒解備忘錄及協議交換儀式」，簽署總計七項ＭＯＵ，包含「關於韓中加強服務貿易交流與合作的諒解備忘錄」、「銀髮經濟領域合作諒解備忘錄」、「二０二六智二０三０經濟合作共同計畫諒解備忘錄」、「共同推進創新創業合作夥伴項目諒解備忘錄」，以及「共同打擊電話詐騙和網路詐騙犯罪的合作諒解備忘錄」。

習近平並在ＡＰＥＣ峰會發表談話，強調亞太各經濟體應該加強互利合作，把握新機遇、應對新挑戰，在人工智慧、綠色低碳、普惠共用等部分攜手合作。

下一次ＡＰＥＣ峰會將於明年十一月在廣東深圳舉辦，這將是大陸第三次擔任ＡＰＥＣ主辦方。