APEC峰會南韓登場 場外反中、反川普抗議不斷

反對川普訪韓示威組織者洪明教說，「川普以關稅為武器，藉此對世界其他國家施加壓迫，結果就已經不是單純的國對國問題，而是連生活在其他國家的平凡百姓，他們的日常生活都被擊潰。」

無獨有偶，隨著習近平訪韓日到來，極右派反中團體也在慶州遊行，但他們高喊的口號，除了反中、反共外，還表達希望尹錫悅回歸政壇的心聲。這些反中集會參與者大喊著，「YOON AGAIN！YOON AGAIN！」

反中團體「自由大學」發言人沈在弘表示，「現在誕生出正統性不足的政府，有很多親中行徑，這並非國民意志，南韓國民依然想跟西方自由世界國家發展親善關係，並不想要共產主義。」

南韓總統府則表示，在外國元首來訪時，若出現厭惡特定國家的示威並不妥當，卻也會盡力維持意見表達的自由。

南韓總統府國家安保室第三次長吳玹周回應，「在會議舉行場所，我們會盡力不讓厭惡特定國家的示威發生，但若是合法申請的集會，在警力攔阻範圍以外之處，我們也有必要好好維持示威秩序。」

而根據KBS廣播電台於10月底所做的民調，接近7成的民眾認為，政府應在美、中之間，維持平衡。主張應該強化對美關係者，則占2成多，認為應當強化對中關係者，則只有1個百分點。

公視國際記者楊虔豪在現場報導，「繼北京操弄選舉的陰謀論擴散，激發保守派的反中情緒後，川普總統對南韓施加關稅，也引發社運團體與進步派選民對美國的反感，夾在兩大強權之間要如何取得平衡，將國益最大化，是南韓政府當前的嚴峻課題。」

