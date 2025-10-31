APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義，今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。

APEC大會於國際媒體中心的官方轉播畫面上，在台灣領袖代表林信義進場時，秀出Taiwan並搭配中華民國國旗，並以Major economic partner（主要經濟夥伴）, chip sector competitor（晶片領域競爭者）形容。（圖／APEC台灣代表團提供）

林信義約於南韓當地時間9時30分進場，他身著深藍色西裝，搭配白襯衫與紫紅色領帶。APEC會場廣播以「Chinese Taipei 林信義會長（董事長）」介紹後，林信義進場與李在明握手致意，並短暫寒暄，之後隨指引進場。

廣告 廣告

APEC台灣領袖代表林信義（左）身著深藍色西裝出席，與韓國總統李在明（右）握手致意。（圖／APEC台灣代表團提供）

特別的是，APEC大會於國際媒體中心的官方轉播畫面上，在林信義進場時，以白色方框介紹與會代表，除了秀出「Taiwan」並搭配中華民國國旗，下方文字介紹則描述台灣人口、國內生產毛額（GDP）規模，並以 Major economic partner（主要經濟夥伴）, chip sector competitor（晶片領域競爭者）形容。

南韓國營電視台KTV國民放送轉播畫面字幕也寫台灣，並放上中華民國國旗。

美國領袖代表則因美國總統川普已於30日離開，由美國財長貝森特（Scott Bessent）代為出席。中國國家主席習近平是最後一位進場，李在明合影過後，便與習近平共同前進會場內。

進入會場後，大會提供的直播並未捕捉到林信義是否與他國領袖互動或致意的畫面。

（責任主編：莊儱宇）