APEC峰會南韓登場 林信義進場時「Taiwan」及中華民國國旗都露出

媒體中心現場直播畫面介紹中華台北代表林信義入場時，螢幕字卡以「台灣」（TAIWAN）介紹，並放上我國國旗。 圖：APEC台灣媒體團提供

[Newtalk新聞] 2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日揭幕，今（31）天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。身著深藍色西裝搭配白襯衫與紫紅色領帶的我國領袖代表林信義，約9時30分被以「中華台北（Chinese Taipei）林信義會長（董事長）」介紹入場。值得注意的是，媒體中心現場直播畫面介紹林信義入場時，螢幕字卡以「台灣」（TAIWAN）介紹，並放上我國國旗，以「晶片領域競爭者」描述。

廣告 廣告

2025 APEC經濟領袖會議於南韓慶州和白國際會議中心舉辦，今日上午迎接各經濟體領袖代表入場並合影。

APEC會場廣播以「Chinese Taipei 林信義會長（董事長）」介紹後，林信義與李在明握手致意並短暫寒暄，之後，隨指引進場。

特別的是，APEC大會於國際媒體中心的官方轉播畫面上，在林信義進場時，以白色方框介紹與會代表，除了秀出「Taiwan」並搭配中華民國國旗，下方文字介紹則描述台灣人口、國內生產毛額（GDP）規模，並以 Major economic partner（主要經濟夥伴）, chip sector competitor（晶片領域競爭者）形容。而南韓國營有線電視台「KTV國民放送」轉播字卡也放上台灣國旗，並以韓文介紹為「台灣」的台衫投資公司會長林信義。

美國領袖代表因美國總統川普已於30日離開，由美國財長貝森特（Scott Bessent）代表出席。中國國家主席習近平是最後一位進場，和李在明合影後，便與習近平共同前進會場內。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

APEC會議 林佳龍證實：將安排林信義與日相高市早苗會談

我領袖代表林信義提前抵韓參加APEC！是否有望見到川普？代表團說明相關細節