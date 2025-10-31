APEC峰會大會轉播秀TAIWAN、國旗 直指「晶片領域競爭者」

APEC官方轉播，不僅秀出TAIWAN字樣與中華民國國旗，並以台灣為主要經濟夥伴、「晶片領域競爭者」描述。（APEC台灣媒體團提供）

APEC經濟領袖峰會今日開幕，我國領袖代表林信義身著深藍色西裝搭配紫紅色領帶出席，與南韓總統李在明握手合影，值得注意的是國際媒體中心轉播畫面，不僅秀出TAIWAN字樣與中華民國國旗，並以台灣為主要經濟夥伴、「晶片領域競爭者」描述。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會於今（10月31日）、明（11月1日）登場，今日上午由李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。林信義約於南韓時間9時30分進場，他身穿深藍色西裝，搭配白襯衫與紫紅色領帶，會場廣播以「Chinese Taipei林信義會長」唱名。

林信義緩緩步入大廳，與李在明簡短寒暄並握手合影，隨後李在明也引導他前往會議廳。官方轉播畫面上，在林進場時，除了秀出Taiwan並搭配中華民國國旗，並以台灣擁有2,330萬人、GDP為8,050億美元，「主要經濟夥伴（Major economic partner）」與「晶片領域競爭者（chip sector competitor）」形容。

我國領袖代表林信義身著深藍色西裝搭配紫紅色領帶出席，與南韓總統李在明握手合影。（APEC台灣代表團提供）

排在林信義後入場的為新加坡總理黃循財，而中國國家主席習近平則是壓軸進場，他與李在明合影完後，兩人一起步入會議廳。根據大會轉播畫面顯示，儘管有特寫林信義坐在位子上準備開會的神情，卻未捕捉到與他國領袖互動畫面。美國領袖代表因美國總統川普（Donald Trump）已於昨（30日）離開，故由美國財長貝森特（Scott Bessent）代為出席。

