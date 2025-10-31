APEC峰會揭幕 日相高市有望與習近平在場邊會面

（中央社東京31日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」報導，正在訪問韓國慶州的日相高市早苗，正在協調於今天下午與中國國家主席習近平首度召開雙邊領袖會談，預料會推動「戰略互惠關係」。

韓國今年主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天開幕，包含習近平與本月稍早就任日相的高市在內，多國領袖近日為了這場國際會議訪韓。

報導指出，若兩人順利召開雙邊會談，將是兩國領袖繼去年11月在南美洲國家秘魯會面以來，相隔約1年左右再度舉行會談。當時，時任日相為石破茂。

高市本月21日上任，且於24日發表施政演說時描述「中國是重要的鄰國」，透露有意展開領袖間的對話，以及交換意見以建構建設性且穩定的關係。

報導預測，這場會談可能會觸及多項議題，像是釣魚臺列嶼（日方稱尖閣諸島）、中方在東海的動向、以及北京當局拘留日本公民，而高市可能藉由今天的會議傳達日本的立場。

高市就任首相之前，屢屢參拜備受爭議的靖國神社，而且以親台派為人所知，中方對此也保持警戒。（編譯：楊惟敬）1141031