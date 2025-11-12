APEC峰會明年在中舉辦 洪申翰：盼對岸不應把威脅放在正常交流上
[Newtalk新聞] 重慶公安局以「涉嫌分裂國家」為由，對民進黨立委沈伯洋立案調查，並透過官媒放話「全球通緝」，引發譁然。勞動部長洪申翰今（12）日被立委詢及相關事宜，他說，2026年11月的APEC峰會將在中國深圳舉辦，勞動部有編列預算前往，希望中國政府不應把威脅放在正常交流上，目前對岸暫未表達「不讓我去」的意思。
洪申翰今日赴立法院社福及衛環委員會進行業務報告，答詢國民黨立委邱鎮軍時，做了以上表示。
央視近日發布對沈伯洋政治立場及言論的報導，強調要「懲戒台獨」，並宣稱可利用國際刑警組織在全球範圍內抓捕沈伯洋。賴清德總統昨日受訪時，強調中國對台灣並無管轄權，況且沈伯洋沒有任何違法，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民的言論自由。
邱鎮軍今天質詢時指出，為何勞動部今年和明年都編列前往中國交流的預算？是否意味著赴中不會有危險？洪申翰回應，有部分預算雖然每年編列，但不見得會前往，今年並沒有派員赴中交流，但由於明年APEC峰會將在中國深圳舉辦，所以才會編列相關預算。
邱鎮軍轉述賴總統談話，繼沈伯洋之後，下一個被禁止也可能是你，明知道中國的意圖，為何還要編列交通預算前往？洪申翰則說，希望中國政府秉持較開放的心胸，不應把威脅放在正常交流上，就他所知，中國政府暫時沒有表達不讓他前往的訊息。
