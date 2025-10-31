APEC峰會畫面出現中華民國國旗！林信義現身 與李在明握手致意

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州登場，本屆主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），聚焦於「連結、創新、繁榮」三大優先領域。台灣代表林信義也出席峰會，這是他第三度代表台灣參與APEC，與各國領袖齊聚開幕現場。同一時間，現場轉播圖卡標示出中華民國國旗，並註明「主要經濟夥伴、晶片產業競爭者」，凸顯台灣在區域經濟與半導體產業的關鍵角色。

廣告 廣告

台灣代表林信義（左）與南韓總統李在明（右）握手致意。圖／AP direct

會前，南韓總統李在明在會場外迎接多國與會領袖，分別與台灣代表林信義、美國財長貝森特（Scott Bessent）、日本新任首相高市早苗及中國國家主席習近平握手致意。隨後，李在明與習近平一同步入會場，並引導對方入座，展現主辦國禮遇。高市早苗與林信義等多國領袖也陸續就位，共同出席開幕儀式。

南韓總統李在明在會場外迎接包含美國財長貝森特、日本新任首相高市早苗及中國國家主席習近平等各國代表，逐一握手致意。圖／AP direct

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

提供南韓26萬枚晶片！黃仁勳與4企業組「AI同盟」 訂單總價破3千億

關稅談判有好消息？鄭麗君：APEC後達共識將會商

轉達總統APEC三任務 林信義：AI是雙面刃、應以人為本