APEC峰會畫面出現中華民國國旗！林信義現身 與李在明握手致意
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州登場，本屆主題為「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow），聚焦於「連結、創新、繁榮」三大優先領域。台灣代表林信義也出席峰會，這是他第三度代表台灣參與APEC，與各國領袖齊聚開幕現場。同一時間，現場轉播圖卡標示出中華民國國旗，並註明「主要經濟夥伴、晶片產業競爭者」，凸顯台灣在區域經濟與半導體產業的關鍵角色。
台灣代表林信義（左）與南韓總統李在明（右）握手致意。圖／AP direct
會前，南韓總統李在明在會場外迎接多國與會領袖，分別與台灣代表林信義、美國財長貝森特（Scott Bessent）、日本新任首相高市早苗及中國國家主席習近平握手致意。隨後，李在明與習近平一同步入會場，並引導對方入座，展現主辦國禮遇。高市早苗與林信義等多國領袖也陸續就位，共同出席開幕儀式。
南韓總統李在明在會場外迎接包含美國財長貝森特、日本新任首相高市早苗及中國國家主席習近平等各國代表，逐一握手致意。圖／AP direct
責任編輯／周瑾逸
APEC經濟領袖會議展開 轉播字卡秀TAIWAN與國旗
2025亞太經合會議APEC經濟領袖會議，今（31）日早上正式展開，我方代表林信義出場順序是第5位，與南韓總統李在明握手合照並寒暄。活動現場媒體中心轉播介紹台灣的字卡，國家名稱打上了「台灣」，還有中華民國國旗圖示，內容包括台灣GDP、國土面積、2024年人口數，以及加入APEC年份等，並且以主要經濟夥伴和晶片競爭者來介紹台灣。公視新聞網 ・ 7 小時前
韓國總統李在明歡迎林信義 (圖)
APEC台灣領袖代表林信義（左）身著深藍色西裝出席，與韓國總統李在明（右）握手致意。中央社 ・ 10 小時前
APEC會議 林佳龍證實：將安排林信義與日相高市早苗會談
[Newtalk新聞] 亞太經合會(APEC)在韓國慶州舉辦，對於政府是否有安排台灣領袖代表林信義與日本新任首相高市早苗會晤，外交部長林佳龍今(30)日備詢說，「有，我們在安排中」。 立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告亞太經合會等事務並備詢。 民進黨立委陳俊宇質詢時詢問，在APEC會議時，有無安排與日本新任高市早苗首相會談，林佳龍則回應說，「有，我們在安排中」。一般而言，台灣政府都會透過APEC會議安排與各國領袖會晤，但通常沒有提前說明。林佳龍今日備詢提前證明，相當罕見。 台灣過去領袖代表曾在APEC會議時與日本首相會晤。2024年領袖代表林信義曾與時任日本首相石破冒會晤50分鐘，林信義在返國記者會時表示，他和石破茂的會談長達50分鐘，十分融洽，石破首相表達台灣是日本非常穩定、互相信賴的夥伴，並重申日本重視台海和平的立場，他感到有點擔憂。 林信義說，石破茂也表達支持我國持續參與如「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，50分鐘的會晤十分融洽。查看原文更多Newtalk新聞報導前往韓國傳達賴清德主張 林信義：提升台灣在APEC的地位我領袖代表林信義提前抵新頭殼 ・ 1 天前
楊珍妮APEC續爭取加入CPTPP 可強化供應鏈韌性
（中央社記者潘姿羽慶州30日電）經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）部長級年會，她表示，台灣是經貿導向國家，持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），相信有助於強化供應鏈韌性，達到貿易多元化、永續發展的目的。中央社 ・ 21 小時前
楊珍妮：APEC會議與美有來往 內容適當時機說明
（中央社記者潘姿羽慶州30日電）經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮出席2025年亞太經濟合作會議（APEC）雙部長會議，媒體關注是否藉此機會與美國代表接觸。楊珍妮表示「有，確實有往來」，但基於互信，談話內容會在適當時機對外說明。中央社 ・ 1 天前
日相高市將與李在明會面 擬藉APEC峰會晤習近平
（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相高市早苗今天將訪問韓國慶州，出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會。她預計今天下午與南韓總統李在明首度舉行領袖會談，並正在協調明天會見中國國家主席習近平。中央社 ・ 1 天前
川習會未提台灣 美中經貿休兵非和解3／白宮幕僚雙姝現身慶州街頭 個人社群曬戰利品
美國總統川普亞洲行落幕，他的兩位核心幕僚也成為焦點。白宮新聞祕書李威特與新聞聯絡顧問馬丁，把握時間在韓國逛街大採購，順便觀察韓國保守派遊行。另外，中國也以最高規格保衛習近平的人身安全，四名最內線的中南海貼身保鑣以「肉身護車」，保持最高戒備。鏡新聞 ・ 1 天前
習近平APEC壓軸登場！ 喊中國不會關閉大門「只會越開越大」
2025年亞太經合會議（APEC）今天（31日）上午在南韓慶州的和白會議展覽中心（HICO）登場，南韓總統李在明親自迎接21個會員國領袖及貴賓，包括日本首相高市早苗、新加坡總理黃循財、IMF總裁喬治艾中廣新聞網 ・ 7 小時前
李在明：全球經濟秩序劇變 亞太處於關鍵轉折點
（中央社慶州31日綜合外電報導）韓國總統李在明今天在慶州主持領袖峰會時表示，亞太地區正處於全球經濟秩序快速變化的關鍵轉折點。中央社 ・ 9 小時前
APEC峰會揭幕 日相高市有望與習近平在場邊會面
（中央社東京31日綜合外電報導）日本「讀賣新聞」報導，正在訪問韓國慶州的日相高市早苗，正在協調於今天下午與中國國家主席習近平首度召開雙邊領袖會談，預料會推動「戰略互惠關係」。中央社 ・ 8 小時前
林信義能與高市早苗會面嗎？林佳龍曝安排進度
亞太經濟合作會議（APEC）正於韓國慶州進行，我國領袖代表林信義已經抵達當地，由於林信義去（2024）年曾於秘魯與前首相石破茂會面，外界關注他是否有機會與新首相高市早苗會面。對此，外交部長林佳龍透露進度：「有，我們在安排中。」太報 ・ 1 天前
