APEC峰會習近平成焦點 將與日、加領袖會晤

在與美國總統川普(Donald Trump)達成了脆弱的貿易休戰協議後，中國國家主席習近平今天(31日)將在南韓舉辦的一場環太平洋國家領導人的年度聚會上成為焦點，並與加拿大和日本領導人舉行會談。

川普與習近平的協議，是在川普離開南韓前達成的，川普將缺席亞太經濟合作會議(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)為期2天的峰會主會。該協議將暫停對中國稀土出口的進一步限制，這些限制威脅著全球供應鏈的穩定。

加強供應鏈是今年在南韓歷史古城慶州(Gyeongju)舉行的APEC會談主要焦點。這個由21個會員國組成的經濟集團旨在促進合作，減少貿易和投資壁壘，不過會議上做出的決定不具約束力，達成共識也變得越來越困難。

習近平會見日本新強硬派領導人

由於世界最大經濟體的領導人缺席，注意力轉向了習近平，他預計將和日本新選出的首相高市早苗(Sanae Takaichi)舉行首次會談。

儘管近年來這兩個歷史上的敵對國家關係有所緩和，但高市早苗意外當選日本第一位女首相，其民族主義觀點和鷹派安全政策可能會使兩國關係緊張。

她自上週就職後，首批舉措之一是加速軍事建設，重點在抵抗日益強勢的中國對日本島嶼的威脅。日本也是美國海外駐軍數量最多的國家。

中國拘留日本公民和北京對日本牛肉、海鮮和農產品的進口限制，也可能成為這次會晤的敏感議題。

加拿大尋求重啟與中國的接觸

加拿大總理卡尼(Mark Carney)的辦公室表示，卡尼將在當地時間今天下午4時(台灣時間下午3時)會見習近平，此次會晤旨在重啟與中國的廣泛接觸，此前兩國關係多年來一直處於低迷狀態。

加拿大與其最大的貿易夥伴美國陷入了激烈的貿易戰，現在正努力擺脫對美國的巨大依賴，並尋求新的市場。中國是加拿大的第二大貿易夥伴。

在卡尼前任總理杜魯道(Justin Trudeau)的執政期間，曾有加拿大公民遭中國政府拘留和處決，加拿大安全部門也認定中國至少干預了2次加拿大聯邦選舉。習近平更曾公開訓斥杜魯道，指控杜魯道將兩人談話內容洩露給媒體。

中國今年8月宣布對加拿大油菜籽徵收反傾銷保證金，而此前一年，加拿大表示將對中國電動車進口徵收100%的關稅。兩國高階官員本月初舉行會晤討論這些議題，但並未透露任何即將取得突破的跡象。

貝森特代表川普

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)將代表川普出席峰會開幕，南韓總統李在明(Lee Jae Myung)將在開幕時主持一場「重振亞太地區合作意願」的討論。

南韓外交部長趙顯(Cho Hyun)30日表示，各方仍在就部長級會議的聯合聲明進行協商，但他補充說，他希望該聲明能與領導人宣言一起在峰會11月1日結束時通過。

他在一場記者會上表示：「我們很接近達成一致。」2名APEC成員國外交官私下表示，鑒於全球政治的分裂，他們對任何聲明的實質內容均抱持懷疑態度。在川普的第一任總統任期內，APEC於2018年和2019年均未能通過聯合宣言。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳將在今天下午一場與APEC峰會同時進行的企業高層會議上發表演說。

黃仁勳度過了旋風般的一週，輝達成為首家市值突破5兆美元的企業，但這家美國晶片製造商在中國銷售先進人工智慧(AI)晶片的問題似乎並未在30日的川習會中被提及。