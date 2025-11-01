APEC峰會！林信義與高市早苗場邊寒暄 林佳龍讚：台日友好

即時中心／顏一軒報導

今（2025）年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）10月31日至今（1）日在南韓慶州開幕。日本新任首相高市早苗昨日主動在X平台貼出與台灣領袖代表林信義互動的同框照。高市早苗指出，在APEC領袖會議之前，「我於休息室和台灣總統府資政林信義寒暄致意」。對此，外交部長林佳龍回應，很高興見到高市早苗首相與林信義領袖代表的溫暖互動，展現台日友好情誼。





台灣APEC代表團會後向媒體表示，林信義與高市早苗在昨日APEC經濟領袖高峰會前，相互表達問候之意，而林領袖代表也當面對高市早苗就任首相表示祝賀。

對此，林佳龍回應，「很高興看到日本首相高市早苗與賴清德總統特使林信義領袖代表在APEC會議前溫暖的互動，展現台日真摯的友好情誼。🇹🇼❤️🇯🇵」。









