APEC峰會 林信義行銷台灣高效IT產業鏈
因川普對等關稅轟炸全球，使得亞太經合會（APEC）年會舉辦期間，各方與美國的關稅談判也成APEC非正式領袖峰會場邊會談重頭戲。我方APEC領袖代表林信義29日晚上宴請出席APEC的企業領袖代表。據現場觀察，綜合台灣代表團策略，當前台灣對於關稅談判，持續後發先至，以台灣科技產業鏈的吸引力來增加談判籌碼。
林信義在晚宴致詞時提到「韌性」與「彈性」適應環境的DNA，普遍存在於台灣的企業文化中；強調此行要傳達總統3大任務給企業代表，同時提到，台灣透過公私部門法規、租稅等緊密合作與政策引導，貼近企業全球化競爭的需求，建立高效的IT半導體產業鏈。希望企業代表將該經驗分享給APEC成員國。
林信義口中的說法，正是台灣要向美國推廣、用以作為談判籌碼的產業聚落「台灣模式」。
觀察本次台灣企業代表除ABAC代表宏碁董事長陳俊聖、廣達技術長張嘉淵外，赴晚宴的還有聯華神通集團副總經理苗華斌、群創光電董事長洪進揚等人，就是一條完整的高科技產業鏈。是台灣要在本次APEC上要打出的牌，增加國際與談判上的影響力。
出席APEC企業領袖峰會（CEO Summit）的工研院董事長吳政忠表示，台韓是「既合作又競爭」的關係，但未來AI不是關在國家內發展，而是要與理念相同的國家合作，台韓未來合作機會蠻大。
吳政忠會後受訪也表示，主權AI是熱門發展趨勢，這不是單一國家自己埋頭推進，而是要想辦法與理念相同的國家合作，「韓國跟台灣既合作又競爭，未來在AI這波，合作機會蠻大」。
韓國總統辦公室政策室長金容範昨指出，在半導體產品方面，韓國已經爭取到關稅不遜於台灣的稅率條件；對比美韓昨天雙邊會談達成貿易協議，台灣代表團人士表示，確實APEC期間將發生許多雙邊與非正式會晤，確實可能談到關稅，但這是多邊外交場合，並非雙邊談判場所，不適合拿來討論關稅談判細節。
