APEC後見分曉？ 鄭麗君曝台美關稅談判進度：若達共識將啟總結會商

行政院副院長鄭麗君30日說明，台美關稅談判最新進度。鄭指出，雙方近月透過書面文件密集往返，針對貿易平衡、供應鏈合作及關稅議題深入磋商，主要以「台灣模式」洽談合作。鄭也說，仍待亞太經濟合作會議（APEC）落幕，台美也將繼續溝通。



鄭麗君30日接見金商獎中外得獎企業一行，在致詞時，主動提到台美關稅談判進度。行政院晚間發出新聞稿表示，鄭麗君說，過去幾個月，台灣談判團隊和美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，現階段談判重點，主要是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作。

爭取關稅優惠 打造台商更友善投資環

鄭麗君強調，除了台灣模式外，也要爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件。

APEC後若達共識 台美貿易協議可望啟動總結磋商

鄭麗君也說，在10月初第五輪實體磋商後，台美再次進行視訊會議，談判有所進展，也正在進行書面文件交換討論，針對未來協議先行凝聚共識。由於本週台美都正參與APEC，預計APEC後雙方將繼續溝通，待達成共識後，便可進入總結會商，達成台美貿易協議。