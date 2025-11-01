APEC慶州宣言 聚焦AI與人口挑戰

在韓國慶州舉行2天的2025年亞太經合組織（APEC）峰會，11月1日圓滿落幕。與會各成員領袖在峰會閉幕時發表《慶州宣言》，首次明確將「文化創意產業」列為區域合作新領域，但宣言未提世界貿易組織（WTO），凸顯自由貿易體系處於艱難階段。

另外，與會領袖也發表了《APEC AI倡議》和《APEC人口結構變化共同應對框架》2份文件。AI倡議在APEC史上首次明文勾勒AI共同願景，也是美中都參與的首份AI相關元首級協議文件；另一文件則體現各成員，就低生育和老齡化等人口結構變化，所帶來區域性挑戰的共識。並重申對《布城2040願景》的承諾，建立一個開放、充滿活力、具韌性且和平的亞太共同體。

廣告 廣告

《慶州宣言》以此次峰會的3大重要課題「連接、創新、繁榮」為基本框架，包括貿易、投資、數字和創新、包容性成長等APEC重點討論內容。

本屆宣言首次將文化創意產業，界定為亞太地區的新發展動力，並以正式文件形式，確立各方為此合作的必要性。

美國總統川普已於10月30日先行返美，缺席APEC峰會，但中國國家主席習近平在峰會上展現了影響力。日本時事通信社指出，習近平將WTO定位為自由貿易體系的「核心」。

至於代表美方出席峰會的財長貝森特，則於10月31日的討論中，為美國關稅政策辯護道，「我們正調整貿易關係，為全球經濟成長奠定堅實基礎。」這清楚地表明，他正與支持多邊自由貿易體系的立場保持距離。

對比歷屆峰會的領袖宣言均提到「支持以WTO為核心，基於規則的多邊貿易體系」和「認識到實現自由、開放、公平、非歧視、可預測的貿易和投資環境的重要性」等表述，昨日發布的《慶州宣言》未提WTO相關內容，凸顯自由貿易體系正處於艱難階段。

不過，APEC部長級會議後發布的聯合聲明，提及部長們認識到WTO在推動貿易議題上的重要性，承認WTO達成的規則是促進全球貿易的關鍵，也意識到WTO面臨的挑戰，需有意義、必要和全面的改革。