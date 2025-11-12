APEC明年換中國辦 國台辦：台灣只能用「中國台北」參加

國際中心／綜合報導

中國2026年將擔任亞太經合會議（APEC）峰會主辦方，外界已預料台灣與會勢必有阻礙。中國國台辦12日上午在例行記者會上表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。國台辦發言人陳斌華還批民進黨政府「顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。」

而台灣陸委會先前已表示，明年與會狀況恐怕不會好，將努力堅守台灣的會員國地位與尊嚴。

中國國台辦發言人陳斌華回應，台灣僅能用「中國台北」之名參與會議。（圖／翻攝畫面）

中國國台辦例行記者會上，有記者詢問，針對中國將依一中原則以即和APEC有關的諒解備忘錄規定與慣例，來處理台灣與會事宜，被民進黨政府批評是「嚴重違反APEC規範與實踐，將協調理念相近國家共同反制」，國台辦是否有任何回應。

國台辦發言人陳斌華回應稱，台灣僅能用「中國台北」來參與會議。他說：「關於台灣地區參與亞太經合組織相關活動問題，我們的立場是一貫的、明確的。台灣地區在一個中國的原則下，以『中國台北』名義、地區經濟體身份參與APEC活動，遵循APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例，這是台灣地區參與APEC活動的政治前提。」陳斌華還批：「民進黨當局顛倒黑白、無端炒作，完全是徒勞的。」

由於2026年的APEC峰會在中國舉辦，台灣政府早已預料會遭到中共當局嚴厲打壓。陸委會本月6日就曾表示，明年與會狀況恐怕不會好，將努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

