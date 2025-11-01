APEC明年移師深圳恐影響台灣參與 外交部：中方已保證我平順與會

APEC明年移師深圳舉行。圖為中國國家主席習近平出席APEC峰會第二階段非正式閉門會議，位置安排在主辦國南韓總統李在明旁。韓聯社／路透社



由韓國主辦的2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議今（11/1）天在慶州圓滿落幕，台灣領袖代表、總統府資政林信義在會後召開國際記者會。對於明年APEC在中國深圳舉辦，會不會影響台灣參與，以及我方人員人身安全，外交部國際組織司司長孫儉元回應，與理念相近國家共同合作之下，去年11月就促成中方以書面方式做出保證，未來將持續在APEC架構下保持聯繫與溝通，要求中方確實履行承諾。

對於APEC明年移師中國深圳舉辦，有可能影響台灣參與，甚至威脅到代表人員的人身安全，孫儉元表示，所有會員平等參與是APEC的核心原則，也是維持APEC順暢運作及和諧的重要關鍵，去年中國表態主辦2026年APEC大會後，我方就針對確保平等參與，及我方人員至中國開會的人身安全，向中方提出質疑，並要求中國做出保證。

廣告 廣告

孫儉元說，不止台灣有疑慮，很多理念相近國家也有共同的疑慮，所以去年與理念相近國家共同合作之下，在11月促成中方以書面方式做出保證。

孫儉元表示，從去年12月開始的非正式資深官員會議（ISOM）到今年為止，台灣都持續在APEC架構下與相關各方保持聯繫與溝通，要求中方確實履行承諾，確保我方明年平順與會，並讓所有人員的人身安全都能獲得保障。

更多太報報導

林信義會晤高市早苗 盼台日深化AI數位貿易合作

APEC期間與習近平零互動 林信義：要看機緣

韓中會談 李在明「盼促使北韓重返對話」、習近平「中韓是搬不走的近鄰」