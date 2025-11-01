APEC會場直擊 林信義：美對半導體聚落有興趣

亞太經合會（APEC）領袖會議昨（1）日閉幕，我領袖代表林信義在南韓慶州舉行記者會說明此行成果，他跟美國財政部長貝森特會談30分鐘到40分鐘，貝森特對於台灣建立半導體產業聚落充滿興趣，他也跟日本首相高市早苗會談；高市早苗在社群平台X分享昨與林信義會談，希望深化日台務實合作。

在領袖合照時，林信義與中國國家主席習近平擦身而過，並沒有進一步的互動。林信義表示，是否互動都是自然發展的現象。林信義去年代表賴清德總統出席APEC祕魯峰會時，與習近平在場邊寒暄。

廣告 廣告

這次在APEC官方釋出的錄影畫面中，並未見到林信義與習近平有互動。昨天領袖大合照時，習近平站定後與新加坡總理黃循財聊天，較晚進場的林信義經過時，並未跟習、黃交流或致意。林信義在會後記者會說，從深談、場邊會晤到握手寒暄都是互動，「有時候要看機緣」。

我方昨天說明此行結果，林信義與高市會晤約20分鐘，雙方重申台日共享基本價值，也互為經貿關係及人員往來十分密切的重要夥伴及友人，期盼台日友好關係持續深化；林信義祝福日本政府在高市帶領下順利推動各項國政，也期待台日能在AI、數位貿易、經濟、防災等相關議題強化合作關係；而高市重申日本對台海和平及穩定的重視。

國科會主委吳誠文上周三在部長級會議歡迎晚宴上與美國國務卿魯比歐互動。

【看原文連結】

更多udn報導

不是鳳梨酥 日本人5原因最愛台灣「1伴手禮」

向年薪百萬兒討6千元遭拒 他嘆：不是因吝嗇

習高會30分鐘 習近平「成語開場」暗示中日關係

脾氣火爆 資深歌王自曝「喝醉連余天都打」