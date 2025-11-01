APEC會美財長 林信義曝「他對台灣半導體故事很感興趣」

總統賴清德與APEC領袖代表林信義記者會，林信義。廖瑞祥攝



由韓國主辦的2025年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議今（11/1）天在慶州圓滿落幕，台灣領袖代表、總統府資政林信義在會後召開國際記者會。媒體關注林信義與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）之間的40分鐘會談，他透露，雙方談的議題很廣，而貝森特對台灣半導體的發展過程非常有興趣也很有耐心聆聽。另外，對於有無跟美方討論關稅事宜，行政院政委楊珍妮回應，APEC會議主要討論與APEC以及雙邊經貿關係發展議題為主。

林信義在記者會上表示，他與多國代表進行雙邊交流，不過會談的定義很多，形式也不太一樣，無法精算出數字。他提到，自己跟貝森特40分鐘會晤中談的議題很廣，包括科技合作、供應鏈安全等，貝森特對台灣半導體的發展過程非常有興趣，也很有耐心了解台灣如何建立高科技聚落以及發展的歷史脈絡。

林信義說，昨天他有跟日本首相高市早苗先打招呼，恭賀她就任首相並進行會談，但基於雙方的默契，後續將在適當時機告訴會談內容。

另外，對於有無跟美方討論關稅事宜，楊珍妮回應，APEC會議主要討論與APEC以及雙邊經貿關係發展議題為主。她指出，行政院副院長鄭麗君近日已經說明，台美關稅談判小組刻正洽談台美供應鏈的合作，希望最終爭取調降對等關稅且不疊加，以及《232條款》供應鏈優惠的待遇，待雙方完成共識後就可進入總結會議達成臺美貿易協議，相信雙方在APEC後會繼續努力朝達成協議邁進。

對於這次參加APEC，林信義說明，今年APEC以「Connect, Innovate, Prosper（連結、創新、共榮）」為主題，圍繞AI與人口變遷等新興議題，聚焦如何在不確定的全球經濟環境中，強化合作、促進公私協力及維持貿易開放。

林信義指出，台灣的發言主軸是「穩定經濟、強化韌性」，他強調，各國面對變動局勢，應同時強化產業自主與經濟安全，並維持開放透明的國際經貿環境，讓企業能安心投資、持續創新。他以台灣半導體產業為例，說明政府與民間共同打造產業聚落、研發與人才培育的經驗，引起多國代表的關注與詢問。

面臨人口高齡化的挑戰，林信義分享台灣以「人」為核心、以科技作為助力，提出問題的解方，像是ABAC代表宏碁陳俊聖董事長推動的「AI與高齡經濟」專案，應用AI做表情辨識模型，準確度高達86%，可以早期偵測失智症；廣達張嘉淵技術長廣受好評的「Daily Plus：賦能AI打造包容智慧醫療」計畫，讓非工程或技術背景的醫護人員也可使用AI，推動開源AI在地化

