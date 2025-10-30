APEC會議 林佳龍證實：將安排林信義與日相高市早苗會談

外交部長林佳龍 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 亞太經合會(APEC)在韓國慶州舉辦，對於政府是否有安排台灣領袖代表林信義與日本新任首相高市早苗會晤，外交部長林佳龍今(30)日備詢說，「有，我們在安排中」。

立法院外交及國防委員會今日邀請林佳龍報告亞太經合會等事務並備詢。

民進黨立委陳俊宇質詢時詢問，在APEC會議時，有無安排與日本新任高市早苗首相會談，林佳龍則回應說，「有，我們在安排中」。一般而言，台灣政府都會透過APEC會議安排與各國領袖會晤，但通常沒有提前說明。林佳龍今日備詢提前證明，相當罕見。

台灣過去領袖代表曾在APEC會議時與日本首相會晤。2024年領袖代表林信義曾與時任日本首相石破冒會晤50分鐘，林信義在返國記者會時表示，他和石破茂的會談長達50分鐘，十分融洽，石破首相表達台灣是日本非常穩定、互相信賴的夥伴，並重申日本重視台海和平的立場，他感到有點擔憂。

林信義說，石破茂也表達支持我國持續參與如「世界衛生組織」（WHO）、「國際民航組織」（ICAO）等國際組織，50分鐘的會晤十分融洽。

