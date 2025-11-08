APEC期間與美國務卿盧比歐會面！吳誠文：他非常熱情且重視台灣
[Newtalk新聞] 2025年亞太經濟合作會議（APEC）中的部長級年會（APEC Ministerial Meeting，AMM）於10月29日、30日舉行，台灣由經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮和國科會主委吳誠文代表，吳誠文在APEC期間與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，他8日於臉書表示，盧比歐「非常熱情」的跟他交換美國與台灣可以深化在半導體及AI合作發展的共識，且明顯感受到盧比歐對台灣的重視與友善態度。吳誠文也說，台灣科技實力與國力高度聯結，身為台灣人當引以為傲。
吳誠文以「科技產業提升台灣能見度與影響力」發文寫道，科技研發是必要的，但對台灣而言，持續強化科技產業發展的重要性，遠超過一般人想像。國科會主責科技研發與科學園區，讓他有幸能深刻體會此事，而台灣在半導體產業，以及AI雲端與終端產業的關鍵地位，也在APEC獲得印證。他與楊珍妮在部長層級的對談與交流，盡力凸顯台灣在半導體及AI產業的關鍵角色與國際合作意願。從隨團的外交部與總統府官員廣泛觀察，此主張獲得各與會經濟體普遍善意的回應。
吳誠文續指，台灣跟美國政府間，經過半年多來非常深入的交流互動，互相了解、互信程度大幅提升，雙方對於達成互助共榮的目標越來越清晰，合作方案的設計更為具體，甚至媒體報導過許多民間企業的合作早已啟動。他在APEC的部長級年會前一天，與美國國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker），美國國務院經濟成長、能源暨環境事務次卿海爾伯格（Jacob Helberg）分別舉行雙邊會談，隨後在歡迎晚宴中也跟盧比歐寒暄交流。
吳誠文進一步透露，盧比歐非常熱情的跟他交換美國與台灣可以深化在半導體及AI合作發展的共識，並對於稍早與兩位次卿會談結果表達肯定。部長級年會晚宴屬於公開場合，很多人想與盧比歐接觸交談，但是他明顯感受到盧比歐對台灣的重視與友善態度，因為美國政府已經知道，協助台灣半導體及AI產業在美國成功擴展，就能讓美國在AI創新及雲端應用繼續保有全球領導地位。
吳誠文提到，與會期間除了美國以外也接觸了許多其他經濟體的代表。不管AMM，APEC經濟領袖會議（AELM），或各種場邊活動，AI已經變成共同議題以及話題，相較之下，半導體只有少數國家可以談。雖然國際政治關係非常動態與複雜，不過一談到科技產業的合作發展，台灣的能見度與影響力立即升高，讓他們深刻感受到台灣科技產業的實力與國力的高度聯結，身為台灣人當引以為傲。
