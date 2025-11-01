APEC林信義會誰都不行！中國外交部抗議高市早苗
【記者 張達威／台北 報導】2025年亞太經濟合作會議（APEC）落幕，台灣領袖代表林信義今（11/1）天表示，峰會期間，他與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行會晤，時間約達40分鐘。貝森特對台灣如何發展高科技聚落表達高度關注。
林信義今天在APEC領袖代表國際記者會說明細節。他表示，與貝森特會晤時，談的問題非常廣，涵蓋科技合作、供應鏈安全；貝森特很有耐心交流，主要想了解台灣如何建立高科技聚落，以及發展的歷史脈絡，想確認對台灣發展模式的理解是否正確。
同時間，中國外交部回應峰會日本首相高市早苗的涉台錯誤言行，中方強烈抗議高市早苗與台灣領袖代表人林信義會面。10月31日、11月1日，日本首相高市早苗在其社群媒體帳號上連續發布兩條APEC會議期間，與林信義會面消息，配發有關照片，並稱對方為台「總統府資政」。
中國外交部發言人對此指出，日本領導人執意在APEC會議期間與中國台灣當局人員會面，在網路社交平台高調炒作，嚴重違背一個中國原則、中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，對「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，性質和影響惡劣。中方對此堅決反對，已向日方提出嚴正交涉和強烈抗議。
中國外交部進一步表示，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和日方基本信義，是不可逾越的紅線。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更謹慎行事。中方強烈敦促日方恪守中日四個政治文件精神和迄今承諾，反思糾錯，切實採取措施消除負面影響，停止干涉中國內政，將建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係表態落實。 （照片APEC台灣代表團提供）
