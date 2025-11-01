APEC為中小企業資安體檢 台灣名列第6居前段班

（中央社記者潘姿羽慶州1日電）台灣APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，今年在ABAC會議上，協助21個經濟體、約2000家中小企業進行資安體檢，結果顯示，有80%的體質都在B-以下，台灣排名第6，為前段班，但中小企業資安發展呈現M型化。

2025年亞太經濟合作會議（APEC）進入尾聲，台灣ABAC代表、台灣大哥大總經理林之晨表示，今年他負責的計畫是運用AI技術，為中小企業進行資安體檢，結果發現，21個經濟體當中，智利、美國、加拿大、巴布亞紐幾內亞、汶萊名列前5名，台灣為第6名，倒數兩名則是俄羅斯與中國。

林之晨補充，這份性質偏向概略的體檢報告，主要提供各國領袖參考，因為調查對象是由經濟體各自提交中小企業名單，採樣不見得完整，因此觀察大方向即可，不需要拘泥排名，目的是藉這份調查，喚醒大家對中小企業的資安意識。

林之晨指出，台灣在此調查排名第6，表現相對不錯，但中小企業資安發展存在M型化現象，未來方向應針對體質較弱的中小企業，提供工具，強化網站資安、郵件伺服器等。

林之晨也說，在經濟領袖與ABAC代表對話的場合，澳洲、越南都有分享AI科技被用於個人化資安攻擊，帶來困擾，顯見AI有好處，但同時存在風險，這些都是值得重視的議題。（編輯：翟思嘉）1141101