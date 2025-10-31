APEC為2千家中小企業做資安體檢 台灣表現前段班

韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)領袖峰會今天(31日)登場，我國APEC企業諮詢委員會(ABAC)代表、台灣大哥大總經理林之晨晚間表示，今年ABAC協助21個經濟體共2千家中小企業做資安體檢，結果發現有超過8成資安分數都在B-以下。其中，台灣排名第六，整體表現還不錯，但台灣的中小企業資安發展有M型化趨勢，尤其是在郵件伺服器的資安最需要加強。

林之晨說明，這份體健主要是協助診斷中小企業的網站、系統資安曝險情形，分數排名前五名的國家依序是智利、美國、加拿大、巴布亞紐幾內亞、汶萊，倒數兩名則是俄國與中國，不過，由於是各經濟體自行提供名單，因此排名不具意義，僅是讓各國了解業者普遍的資安情形。

另外，林之晨也分享今天午間經濟領袖與ABAC代表午餐對話時，他與澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)談論世界貿易的內容。

林之晨轉述，艾班尼斯提及目前國際市場的傾銷問題已經對澳洲經濟帶來困擾，他希望各經濟體能透過世界貿易組織(WTO)體制、以規則為基礎的方式處理，但WTO目前處理爭端的速度曠日費時，需要加快速度。