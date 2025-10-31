APEC登場官方轉播秀 「Taiwan＋國旗」 韓稱台「晶片產業競爭者」

APEC亞太經濟領袖峰會正式在南韓慶州登場，我國雖然一直以來以「中華台北」經濟體加入APEC組織，不過TVBS在現場發現，雖然官方唱名念「Chinese Taipei」，但轉播畫面、官方廣告、部分南韓媒體的介紹都是「Taiwan」，並秀出國旗。

APEC官方轉播秀出Taiwan。（圖／APEC台灣媒體團提供）

亞太經濟合作會議（APEC）亞太領袖峰會於南韓慶州盛大展開，引發各界關注。雖然我國自1991年加入APEC以來，一直以「中華台北」經濟體身分參與，但在本次會議中，多處轉播畫面、官方廣告及部分南韓媒體卻直接使用「Taiwan」名稱並展示我國國旗。大會不僅介紹台灣人口2330萬人、GDP達8050億美元，更特別標註台灣是「主要的經濟夥伴和晶片領域的競爭者」，引起各界矚目。

本次APEC領袖會議由南韓總統李在明擔任東道主，他親自在會場迎接來自21個經濟體的領袖代表。我國代表團由總統資政林信義率領，當大會司儀唱名時使用的是「中華台北林信義會長」的正式稱呼。值得注意的是，APEC是以「經濟體」為單位而非國家身份參與的國際組織，但在多處場合，台灣的展示方式卻超出了這個框架。

在會議轉播畫面中，出現了讓人驚喜的一幕——螢幕直接顯示「Taiwan」字樣與中華民國國旗，這與過去的慣例有所不同。此外，中國大陸國家主席習近平是壓軸進場，他與李在明簡短交談後一同進入圓桌會議室。而我國代表林信義則坐在圓桌左側，兩旁分別是新加坡總理黃循財和泰國總理阿努廷，與習近平同框畫面引人注目。

韓國當地媒體對台灣的稱呼也相當直接。被譽為韓國三大英文報紙之一的「韓國先驅報」，以及APEC官方廣告在介紹各經濟體時，皆使用「Taiwan」加上國旗的方式介紹林信義。不僅如此，南韓電視媒體包括民營的SBS和公營的KTV國民放送在轉播畫面中也清楚展示台灣名稱與國旗，這些呈現方式更符合國際社會對台灣的普遍認知。美國財政部長貝森特代表川普出席APEC領袖會議，因為川普在與習近平會面後已返美過萬聖節。此次會議中台灣的展示方式，以及各國領袖之間的互動，都成為國際媒體關注的焦點。

