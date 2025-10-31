APEC登場 美財長與林信義討論供應鏈
記者康子仁∕綜合報導
二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖峰會三十一日登場。台灣領袖代表林信義身著深藍色西裝出席，ＡＰＥＣ大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。
ＡＰＥＣ領袖峰會十月三十一日、十一月一日在南韓慶州舉行。三十一日上午由韓國總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。林信義在國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃、越南國家主席梁強、美國財政部長貝森特和泰國總理阿努廷之後入場；會場廣播以「Chinese Taipei林信義會長（董事長）」介紹後，林信義進場與李在明握手致意，並短暫寒暄，隨後隨指引進場。
大陸國家主席習近平則被安排最後壓軸進場，與李在明共同進入場內。
習近平在峰會發表講話表示，亞太地區發展面臨的不穩定、不確定因素增多，需共同維護多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，強調大陸對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。
輝達執行長黃仁勳則在ＡＰＥＣ企業高峰會上，再度喊出「摩爾定律已結束」震撼全場。他宣布，輝達將與南韓政府及三星電子、ＳＫ海力士集團、現代汽車、ＮＡＶＥＲ等四大企業合作，在南韓部署二十六萬顆ＧＰＵ，投資規模高達十四兆韓元，要打造全球最強ＡＩ工廠群。
黃仁勳直言，過去半導體每十八個月性能翻倍的摩爾定律，已無法支撐現代運算需求；摩爾定律造成資本支出大增，這點在韓國也同樣發生，而傳統晶片效能已經耗盡動力，宣告運算時代正式進入「摩爾定律之後」的新篇章。未來的突破關鍵在於「加速運算」。他強調，ＮＶＩＤＩＡ結合ＧＰＵ與ＣＵＤＡｘ函式庫，讓ＡＩ得以跨入量子物理、流體力學與機器人領域。
由於大陸為明年ＡＰＥＣ主辦國，台灣是否因政治因素受到打壓？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，相信可以跟各會員國進行正常互動；ＡＰＥＣ台灣代表團人士則強調，參與會議「是我們的權利」。
美國財政部晚間九時（當地時間）後，在Ｘ平台發布貼文指出，財長貝森特和台灣領袖代表林信義稍早在場邊進行會晤。貼文指出：「他們就共同關心的議題進行討論，包括科技、韌性供應鏈，以及在美國的投資等。」
台灣代表團指出，林信義向貝森特感謝美國總統川普政府持續為促進全球和平與繁榮所做的努力，同時也對美國長期支持雙邊夥伴關係表達感謝，強調此為印太地區穩定的重要支柱。
此外，林信義分享了「台灣模式」的投資經驗，強調台灣願與美國攜手合作，共創經濟繁榮。
