APEC經濟領袖會議展開 轉撥字卡秀TAIWAN與國旗

盛滿笑容緩緩步入會場，與南韓新任總統李在明在背板前握手合照，李在明搭話後，林信義也點頭微笑回應，2025年韓國APEC經濟領袖會議在10月31日正式展開。

公視記者王彥婷報導，「記者現在就位在經濟領袖會議舉辦的慶州和白國際會議中心。我方代表林信義今日先後參與第一場圓桌會議與企業代表對談等，外界關注他與各經濟體的互動成果。」

林信義入場順序，在國際貨幣基金IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、越南國家主席、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）以及泰國總理後，位列第5，隨後接續的則是同為亞洲四小龍之一的新加坡。

媒體中心現場直播畫面，字卡則以台灣加上國旗，更表示台灣是南韓主要經濟夥伴及晶片競爭對手，另外包含韓國國營有線電視頻道KTV國民放送也在標題擺上台灣國旗。

另外觀察，首場圓桌會議，林信義則是位在會議廳左側位置，相對於中國國家主席習近平右側位置，幾乎是對角線位置，目前也尚未被拍攝到有互動。

而關於台美之間，經貿辦總談判代表楊珍妮則承認有互動。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮說明，「川普總統來這裡很短暫時間就回去了，所以是跟副貿易代表，他來出席APEC雙部長會議。你們大概好奇我有沒有跟他往來？有，我確實有跟他往來。」

楊珍妮在出席APEC雙部長會議後證實，與美方副貿易代表史威哲（Rick Switzer）有互動，但強調基於互信原則，不透露細節。而關於關稅議題，行政院副院長鄭麗君也同步在30日表示，預計在APEC後雙方將繼續溝通。