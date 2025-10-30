APEC與「習特會」：元首「場邊會面」頻頻上演，是否能收穫更多實質成果？
美國總統特朗普週三（10月29日）已抵達亞太經合組織（APEC）峰會舉辦地韓國慶州，計劃週四在距離當地一個多小時車程的釜山會面中國國家主席習近平。這將是特朗普開展第二任期以來，兩國領導人的首次面對面會晤。
這次雙邊會談在亞太經合組織峰會期間舉行，屬於一次「場邊會面」——自2014年習近平上任以來，中美元首有8次類似會晤均在多邊峰會期間舉行。
BBC中文訪問學者，分析元首的「場邊會面」為何越來越多？它和正式峰會又有何不同？
何謂「場邊會面」？
一般來說，兩國領導人會面可分幾種形式。
第一種是領導人出訪，當中以國事訪問（state visit）為最高級別的外交交往形式。場面壯大，禮賓安排嚴格，會鳴禮炮、舉行晚宴。兩國元首在訪問時間內，除了就關心議題交換意見外，也會有特別的活動安排——像奧巴馬在任期間訪華時，就曾經登過長城、逛故宫。特朗普2017年對中國進行國事訪問，習近平關閉故宮接待了他。
第二種會面是雙邊峰會（summit meeting）。兩國領導人為解決重大議題而召開，事前會先準備議程、討論的框架，會面時間一般不會太長。近年來，這些元首的雙邊峰會大多在大型的多邊會議和論壇舉行期間安排，又稱為「場邊會面」（sideline meeting）。
美國大西洋理事會中國研究員宋文笛向BBC中文解釋，在第三地舉行大型會議時進行的場邊會議，一方面可以大幅減少組織國宴、21響禮炮等活動的後勤成本，同時也降低了正式會晤的政治成本。
「對於兩個敵對關係的國家來說，如果一方決定給予另一方國事訪問的榮譽，可能會引發國內民族主義的強烈反對；或者，對方可能會覺得進行非正式訪問（而不是國事訪問）會丟面子，令人難堪。」
最近一次，習近平以國事訪問到訪美國，已經要追溯到2015年奧巴馬執政時期；美國元首訪華則也要回溯到2017年，當年特朗普獲中方超規格接待，將其稱為「國事訪問+」。但之後中美爆發貿易戰，雙方關係轉差，未有再進行「國事訪問」級別互訪。而自2018年開始，中美雙方的會談均在G20峰會及APEC舉辦期間進行。
值得一提的是除正式會談外，元首間還有一種「非正式會面」。領導人在會議場地「相遇」，然後短暫交流數分鐘。有些會面被稱為「走廊外交」，視為兩國緩解緊張關係的手段。
比如，2010年中日爆發釣魚台風波後，時任中國總理溫家寶與日本首相菅直人在比利時亞歐會議間「偶然」相遇，交談了25分鐘。2012年，日韓同為島嶼主權問題關係緊張，當年APEC峰會結束後，兩國元首也在場外站著交流5分鐘。
「有時候，一些議題太敏感，且雙方都沒有形成一個最終的立場時，舉行非正式會談就很有必要。」中國國際問題研究所副所長阮宗澤曾指出，非正式會談較靈活，不僅除去「繁文縟節」，可以在開會的間隙中「見縫插針」地舉行，雙方也可只就階段性的想法進行交流。
「場邊會面」更易達成實質性結果？
外界有聲音認為，一般大型的多邊峰會達到的實質結果不大，主舞台外的會談更值得關注。美國智庫「美國外交關係協會」（Council on Foreign Relations）曾援引專家分析，在高峰會期間舉行的雙邊會談，有時能夠促成重要的國際協議。
若回顧中美元首早年的場邊會談，確實發現不少「成果」達成。比如2022年美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中美關係急速轉差。11月，習近平與拜登在巴厘島舉行的G20峰會上會晤。當時雙方重申對台灣問題、兩國競爭及俄烏問題的共識。
牛津大學國際關係教授傅若詩（Rosemary Foot）曾形容，「這似乎是一次富有成效的會議」。
之後「習拜會」也分別在2023及2024年的APEC峰會期間進行，雙方同意恢復高層的軍事對話和領導直接通話，也同意攜手應對芬太尼問題。
相隔六年再舉行「習特會」，稀土、美國農產品、芬太尼及TikTok協議料成為會談的重點。
但新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎認為，中美未必會達成很大成果。在他看來，APEC只是一個「偶然」的時間點和平台讓雙方會談，中美或有局部性的調整，但根本的競爭關係不會改變。
其中一個主要因素是兩人的風格。莊嘉穎指出，特朗普經常不按常理出牌，「談判以後，似乎有些他又會反悔，讓對方有點措手不及」。面對不可預測的特朗普，習近平以強力姿態反擊，「在這樣子的條件下，美中雙邊的領導即便是見面，也未必保證說會有很明顯的進展」。
宋文笛也認為，「習特會」不會達成任何中美「大協議」，包括外界關注的台灣問題。「充其量，它只會是一份臨時的、部分的合作備忘錄（MOU），為雙方爭取更多時間解決問題。」
此前，《華爾街日報》報導稱，北京或要白宮公開明確「反對台灣獨立」而非「不支持台灣獨立」，以此作為交換美中貿易協議的條件，為「一個中國」原則定錨。
宋文笛說，要達成如此複雜的「大妥協」需要中美極高的政治信任。「而這根本不存在——在奉行交易主義的美國政府領導下，這種信任也不太可能實現。」
「拿台灣做交易讓步，美國能換到什麼同等價值的東西？」宋文笛提到，特朗普政府或將針對中國履行2020年貿易協定情況（301條款）啟動調查——這是一個例證，特朗普政府不認為中國是一個「善意且信守承諾」的國家。
不過，中美代表日前在馬來西亞結束第五輪經貿磋商後，特朗普表示預計會與習近平「進行一次成功的協商」，又透露「可能取消」對中國調查。
特朗普會正式訪華？
據韓國媒體《東亞日報》引述政府消息指，這次「習特會」將在釜山金海國際機場舉行。中美本週也先後官宣了這一會面場地安排。
特朗普曾稱與習近平將有一場「相當長的會談」，但韓國國家安保室長魏聖洛表示，因為會面在第三國地帶、多邊舞台上進行，「不會花很長時間進行協商」。
特朗普此前又表示已經收到訪華的邀請，時間「基本確定」在明年年初前往。據報他甚至說「我想對中國好一點」。
如果事成，這將是中美兩國領導人相隔八年的第一次正式訪問。中國外交部昨日回應，目前沒有可以發布的消息。
《華爾街日報》有分析稱，此次「習特會」將達成的協議帶有「休戰」性質、定下未來兩國高層互訪的框架，同時對兩國也有象徵意義——特朗普可以表明他是按照自己的條件，將北京拉回談判桌。
對習近平而言，如果特朗普訪華成行，也能向民眾展示「就連美國總統也想來中國」。文章寫道，在國內經濟持續不確定的時期，這樣的排場將成為「厚重的政治禮物」，習近平得以進一步提升自己作全球政治家的形象。
其他人也在看
簽約前先悅龍心！川普亞洲行金光閃閃 CNN：真的有效
美國總統川普商人出身，出了名的對「土豪金」情有獨鍾。亞洲國家領袖投其所好，讓川普近一週的出訪行程，收到滿滿的金光閃閃禮物，不可少的還有奉承與讚美，以確保自家與美國的貿易協議，以及連帶的經濟成長機遇。CNN觀察下來總結，這招還真的有效！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
紐約汽車保費高企 專家籲改革失靈制度
紐約州汽車保費不僅高居全美前列，且持續攀升，對中低收入駕駛人造成沉重負擔。29日，媒體City & State New ...世界日報World Journal ・ 19 小時前
川習會落幕！中國隨扈小跑步追車保護習近平
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山金海國際機場空軍基地內的貴賓樓翼峰樓舉行川習會，雙方進行1小時40分鐘的會談。結束後，兩人走出會場交頭接耳，習近平搭...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
紐約平價宅建設不均 集中布朗士 皇后區、史島告缺
紐約市最新分析顯示，盡管在過去11年，布朗士區中部及南部已有大量可負擔住房問世，但如皇后區、南布碌崙(布魯克林)與史泰登...世界日報World Journal ・ 19 小時前
紐約市長選戰 年長者主導投票 有利葛謨
紐約市市長選舉正逐漸演變成一場世代之爭。盡管年輕選民的參與人數在持續增加，提前投票數據顯示，正回歸以年長選民為主體的模式...世界日報World Journal ・ 19 小時前
書摘／安倍晉三回憶錄曝光川普為人！投其所好萬事好說 尊重是他的罩門
川普亞洲行引起高度重視，日前他與日本首相高市早苗會面時，追憶安倍晉三成為兩人的話題。這次是川普第二次訪問日本，安倍晉三生前所寫的《安倍晉三回憶錄》曝光為什麼能打動川普的原因？投其所好，表達川普尊貴、重要、而且是新天皇即位後，令和時代德仁天皇迎接的第一位國賓。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
華婦遇襲案嫌犯落網 已有逮捕令在身
曼哈頓華埠東百老匯(East Broadway)本月19日早晨發生一起街頭襲擊案件，一名年長華裔婦女與一名10歲男童遭陌...世界日報World Journal ・ 19 小時前
川習握手19秒會談100分鐘 川普立宣布調降中國關稅
眾所矚目的川習會，今天在釜山登場。川普跟習進平會面100分鐘後，川普顯然對這次會談很滿意，1到10分，川普打了12分。會談後，川普還親自送習近平上車。川普在返回美國的專機上表示，將即刻起調降對中國的關稅，稀土方面，中美也達成一年期的協議。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
川普抵韓APEC 川習會不確定談台灣5／「川習會」不一定提到這個話題？ 川普回應：台灣就是台灣
美國總統川普今天（10/29）抵達南韓，明天就要和中國國家主席習近平，在 APEC 峰會的場邊舉行「川習會」了。被問到他跟習近平會怎麼處理台灣議題時，川普說，他不確定是否會談到台灣議題，但重申「台灣就是台灣」。而中國官媒《新華社》在今天下午 3 點，首度發新聞稿證實，川普和習近平將在明天舉行會談。現在，人就在南韓 APEC 晚宴的川普表示，明天會和習近平進行 3 個小時的會談，然後就會啟程返回美國。鏡新聞 ・ 1 天前
3嫌扮工人 皇后區住宅竊320萬珠寶現金
皇后區牙買加丘(Jamaica Hills)近日發生一起重大竊案，三名疑似假扮施工人員的竊賊闖入一處民宅，偷走內含珠寶與...世界日報World Journal ・ 19 小時前
川普：未與習近平談輝達Blackwell晶片
（中央社韓國慶州30日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他在與中國國家主席習近平的會談中，並未討論晶片製造商輝達（Nvidia）最先進的Blackwell人工智慧（AI）晶片。中央社 ・ 19 小時前
會晤習近平後搭機返美 川普稱4月將訪中國
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會談後搭機返美，他告訴媒體自己將於4月訪問中國，習近平將在之後擇日訪美。中央社 ・ 21 小時前
日相高市早苗將會習近平 分析稱「努力維持美日中外交平衡」
日本首相高市早苗，明（31）日將與大陸國家主席習近平會談。高市早苗的立場，一向被視為與中國大陸敵對，因此各方都在矚目，習近平這次會以什麼態度，對待高市早苗。日本媒體報導，高市早苗已經表示，高市將力爭與中廣新聞網 ・ 18 小時前
「習特會」前瞻：時隔六年再見面，中美握手言和，還是「越談越僵」？
自李成鋼今年4月擔任首席貿易談判代表以來，展現出一系列談判風格的變化，其中甚至能看到特朗普的影子，這種風格切換是否會有效果？BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰
驚悚！美國狠母涉嫌殺孩 家中藏4名死嬰EBC東森新聞 ・ 18 小時前
「不要特朗普！不要中國！」夾在兩大強權國家之間的韓國為中美峰會鋪路
韓國總統李在明面臨一場外交博弈，他將接待美國和中國的領導人。BBC NEWS 中文 ・ 14 小時前
保持戰略優勢！與習近平會面前 川普宣布美重啟核武試驗
即時中心／綜合報導美國總統川普與中國國家主席習近平，今（30）日於南韓釜山金海空軍基地舉行會晤，不過就在兩人見面前，川普突宣布重啟核武試驗。並稱目前中國的核武數量名列第三，但可能在5年內趕上美國，因此他指示五角大廈，以平等原則重新展開美國的核武測試。民視 ・ 23 小時前
鄭麗文批賴清德麻煩製造者 民進黨：重複中共論調、背離台灣主權
[Newtalk新聞] 國民黨準主席鄭麗文表示，總統賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，且若願意下架民進黨台獨黨綱，相信能迎來兩岸和平。對此，民進黨發言人韓瑩今（30）日表示，鄭身為最大在野黨主席，卻重複中共論調，背離台灣主權與民主共識。 鄭麗文接受媒體專訪表示，國際說「魯莽的台灣領導人」，就是在暗指台灣是麻煩製造者，而賴清德快變成美國口中的麻煩製造者，不就是因為賴完全配合美國嗎？她也提及，若賴清德願意接受九二共識、下架民進黨台獨黨綱，相信賴也可以改變兩岸關係、迎來兩岸和平。 韓瑩今下午指出，民進黨自「台灣前途決議文」以來，一貫主張兩岸互不隸屬、台灣前途由2300萬人決定，從前總統蔡英文的四個堅持，到賴清德提出的和平四大支柱，立場清楚一致。她批，反觀鄭麗文，過去批評九二共識，如今卻選擇擁抱此立場，價值觀早已偏離初衷。 韓瑩表示，這段時間以來，國民黨為首的在野黨多次遭美國與國際警告，削弱台灣防衛自主，向國際釋出錯誤訊息，形同在玩危險遊戲。她說，鄭麗文過去稱共軍擾台是在維持治安，如今又把「共軍不擾台」當作談判條件，前後態度反覆、立場錯亂。 韓瑩強調，和平必須建立在實力與團結上，不是靠妥協或幻新頭殼 ・ 19 小時前
法國才傳準備2千部隊駐烏! 俄情報局：在波蘭-烏克蘭一帶訓練中
[Newtalk新聞] 俄羅斯對外情報局（SVR）昨（28）日聲稱，法國軍隊已經抵達波蘭與烏克蘭邊境一帶，正密集進行作戰協調與部署訓練，準備派遣約 2,000 名士兵與軍官進入烏克蘭境內。 俄羅斯對外情報局（SVR）昨（28）日聲稱，法國軍隊已經抵達波蘭與烏克蘭邊境一帶。 圖：翻攝自 X 據俄羅斯情報單位表示，這批部隊的主力將來自法國外籍軍團，其中不少成員是「來自拉丁美洲的傭兵戰士」。 俄國官媒隨即大肆渲染此事，稱「法國軍團正逼近俄羅斯邊境」，並指西方正在逐步升高與俄羅斯直接對抗的風險。俄羅斯也擔心若法軍確實進入烏克蘭，將迫使俄羅斯重新評估前線部署與外交策略。 法國陸軍參謀長皮埃爾．希爾（Pierre Schill）日前在國民議會聽證會上明確表示，法國「準備在2026年向烏克蘭部署部隊」，並將這項計畫正式納入「未來規劃」。圖為法國總統馬克宏。 圖：翻攝自馬克宏的Ｘ 法國目前尚未對俄羅斯說法做出正式回應。不過近月法國陸軍參謀長皮埃爾．希爾（Pierre Schill）曾在國會聽證會中表示，法國「準備在 2026 年向烏克蘭部署部隊」，並將這項計畫納入「戰後安全保障框架」。查看原文更多Ne新頭殼 ・ 1 天前
被騙去當豬仔 中國3木工因不會打字遭退貨
[NOWnews今日新聞]電詐園區的問題困擾全球，又以亞洲地區最為嚴重，日本、韓國、台灣、香港都有人受害，中國也有很多原以為是出國賺錢的人上當，今年9月就有8名四川木工被騙到柬埔寨，其他3人因不會打字...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前