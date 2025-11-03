APEC落幕談台灣 美中亞太角力未完待續1／川習會未提台灣 川普重申：習近平知道犯台後果

川普接受《CBS》老牌節目《60分鐘》專訪。（翻攝自節目YT）

美國總統川普，接受哥倫比亞廣播公司《CBS》老牌節目《60分鐘》專訪，談到中國如果犯台，美軍是否出兵協防？川普重申，中國國家主席習近平很清楚犯台後果，但拒絕透露美國政府會有何具體回應，還說「我不能洩露祕密」，並且強調自己總統任內，中方不會採取行動。

《CBS》記者歐唐納vs.美國總統川普：「我知道你曾說過，習近平在你任內，不敢對台採取軍事行動，但如果他真的那麼做呢？您會下令美軍保衛台灣嗎？如果發生了你就會知道，而他（習近平）也明白那個答案。」

川習會後，川普接受《CBS》老牌節目《60分鐘》專訪，再次說習近平一次都沒提台灣，但習近平清楚犯台後果，但不能透露更多。

《CBS》記者歐唐納：「介意我這樣問嗎？您說「他明白」的時候，為什麼不向外界說清楚他明白什麼？」美國總統川普：「我不想洩露，我不能洩露我的祕密，我不想成為把一切都說出來的人。一旦發生（犯台），對方（中國）會知道（後果）。」

川普回鍋白宮後，面對台海問題，以「不會發生問題」為主軸答覆。美國總統川普：「他（習近平）的人在會議公開說，川普是美國總統，絕不會有行動，因為知道後果。」

儘管川普總是有習主席掛保證，但中國駐美大使館發言人劉鵬宇聲明痛批，如何處理台灣問題，是中國人自己的事。無論如何，川習兩人相談甚歡，畢竟走出場時，還能說咬耳朵、說悄悄話。美中貿易問題有緩和跡象，但中國究竟還是威脅。

《CBS》記者歐唐納：「 我們自己的情報機構表示，中國已經滲透，美國部分電力系統與自來水設施，中國的威脅有多大？」美國總統川普：「就跟對其他國家一樣，我們對他們來說也是一種威脅。」

川普超淡定回應，美方也在監視中國，表示美中都在玩長遠目標，不是一味想要擊垮他們，結論是，美中相處目前狀態極佳。

