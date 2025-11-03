APEC落幕談台灣 美中亞太角力未完待續2／APEC各國關注台AI、半導體 林信義：花若盛開蝴蝶自來

我國APEC領袖代表林信義，代表賴總統參加亞太經濟合作會議，但一度傳出南韓不打算派中央層級官員接機。外交部表示，雖然無法查證中國是否在背後打壓，但我方也對南韓施加極大壓力，順利保住台灣顏面。林信義今（3日）也在返國記者會表示，台灣在半導體、及AI產業不可或缺的地位，吸引與會各國關注，他甚至兩度提到，「花若盛開，蝴蝶自來」。

APEC領袖代表林信義：「花若盛開，蝴蝶自來。」兩度用「花若盛開，蝴蝶自來」，強調台灣在半導體及AI產業不可或缺的地位，吸引各國目光。

S林信義代表賴總統率團到南韓，參加亞太經濟合作會議APEC，卻一度傳出南韓不打算派中央層級的官員接機。

外交部國際組織司司長孫儉元：「我們也無法查證就是說，中方在背後是不是有打壓，但是我可以確定的就是，我們給韓方方面極大的壓力，透過各種不同的管道，向韓方進行逕洽，那當然我們也請理念相近國家來做協助。」

國安會諮詢委員徐斯儉：「到了當地，是一位尹大使出來接待。」外交系統努力解決危機，不讓台灣顏面受損。

APEC期間，林信義也跟日本首相高市早苗會晤，前後大約20分鐘，期盼兩國能在數位貿易跟AI等領域深化合作，高市更在社群媒體公布兩人合照。

APEC領袖代表林信義：「她主動公布的，台灣海峽的安全、和平安全，她認為是一個非常重要的事情。」

高市關切台海安全，不過台灣議題在川習會上完全沒提到，引起各界不同解讀，專家分析，其實美國有守住底線，我方不用過度擔心。

前駐美大使高碩泰：「以習近平來講，如果你提出這個台灣問題，得不到你想要的答案，甚至被打臉、被打槍，他在中共裡面的地位，弄巧成拙，顏面無光。」

國策院執行長王宏仁：「四中全會才剛結束，基本上他這個國內政治、經濟，還有這個黨內的權力的角力，都還不穩定的情況之下，基本上習近平也不想要冒險，把台灣議題直接端上檯面，會讓美國有更多的籌碼來對他進行談判。」

即使川習會擱置台灣議題，但這回APEC，已經再度提升台灣的國際能見度，明年則將在中國登場，北京會不會遵守保障台灣與會人員安全的承諾，各國持續緊盯。

