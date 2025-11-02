APEC落幕 台日韓中續角力1／高市會林信義遭中抗議 登日網站頭版破2000則留言！
日本新任首相高市早苗昨（1日）在南韓的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間，與台灣領袖代表林信義會晤。沒想到引發中國外交部強烈抗議，批評違反「一個中國」原則。消息登上日本網站首頁，吸引超過2000則留言，民進黨立委王定宇今（2日）也開嗆，說這是國際間正常、正面的互動，但中國卻像「被踩到尾巴的瘋狗一樣狂吠狂叫」。
新加坡總理黃循財臉書PO出影片，當中就有和台灣領袖代表林信義握手照，除了台星雙方在10/30閉門會談，討論區域合作議題，日本首相高市早苗同樣發文秀合照，期盼日台實務合作持續深化。台灣APEC領袖代表林信義：「恭賀她（高市早苗）就任首相，我們會晤的內容也相當的廣，談的也很好，（與其他國家）雙邊會談，站著談，晚餐的時候談，然後握手談，太多了，幾乎十幾個國家我們都有談」。
台灣在APEC峰會交出亮麗成績單，沒想到中國跳腳，強烈抗議，批評高市早苗此舉嚴重違反「一個中國原則」，還敦促日方「反思糾錯」，消息還登上日本網路新聞頭版，吸引超過2000則留言，有日本網友說，台灣總在日本困難時伸出援手，欽佩高市果斷的態度，這是因為他們認為台灣是一個受尊敬的國家，而不是中國的一部分。
民進黨立委王定宇：「兩個國家在交朋友，干中國什麼事，中國就像被踩到尾巴的瘋狗一樣狂吠狂叫，拼命的抗議，要日本遵守中國的規則」。台灣問題在峰會結束持續發酵，尤其下一屆峰會將由中國接力主辦，從慶洲轉到深圳，看不見的中國壓力如影隨形。
國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲：「（明年）中國深圳舉行的APEC高峰會埋下一些隱憂，因為北京當局都一向刻意打壓台灣，那在目前國際局勢對台灣有利的情況之下，我想北京動作很可能會遭受戰略後座力，其實也會更加團結民主國家陣營」。
外界關注中方會不會履行承諾，依照APEC慣例確保各會員平等參加的同時，兩岸的距離同樣決定下回台灣參加峰會的藩籬。
