APEC落幕 台日韓中續角力2／習近平送上「小米旗艦機」 李在明問：通訊安全如何

中國國家主席習近平與南韓總統李在明互贈禮物。（AP）

中國國家主席習近平這次到訪南韓出席APEC峰會，也是他睽違11年再對南韓進行訪問，昨天他與南韓總統李在明展開會談，會議開始前，兩人互相贈送為對方準備的禮物。對於習近平送上的「小米旗艦機」，李在明打趣詢問手機的通訊安全，習近平也立刻開玩笑回應。

睽違11年再度來到南韓進行訪問，中國國家主席習近平這次參加APEC峰會期間，也與南韓總統李在明展開雙邊會談。中國國家主席習近平：「這個還是很精緻的」。南韓總統李在明：「這是使用榧樹製作而成的」。

在正式會議開始前，習近平與李在明也互相送上準備好的禮物，李在明送給習近平榧樹圍棋盤與螺鈿漆器圓形托盤，喜歡下圍棋的習近平立刻稱讚做工非常精美。中國工作人員：「這是小米生產的旗艦手機，（裡面這個）這個螢幕是南韓的產品」。

習近平準備了文房四寶和茶具作為回贈的禮物，更加碼送上中國品牌小米的旗艦機，給李在明和南韓第一夫人一人一支，李在明看到手機後也立刻發問。李在明：「這個通訊安全如何呢，（非常好）」。習近平：「你看看有沒有後門」。

李在明幽默詢問手機的通訊安不安全，立刻逗得全場大笑，習近平也拿起外界對中國手機監控與過濾的擔憂開起玩笑，現場氣氛，看似輕鬆融洽，這一幕被外界視為習近平在公開場合中少有的輕鬆一刻。

同樣受到關注的還有日本首相高市早苗，上任後人氣水漲船高，就連她用的產品也跟著暴紅，她當選首相後進入官邸時提的黑色手提包馬上在社群掀起熱議，被稱作早苗包，所有顏色被一掃而空，已經沒有現貨，訂單更是排到明年5月，顯示出高市早苗的高人氣。





