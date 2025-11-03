APEC落幕 曝接機波折 林信義：花開蝶自來

2025年APEC峰會於1日落幕，台灣APEC領袖代表林信義3日出席說明會時表示，「花若盛開，蝴蝶自來」，多國領袖主動表達與台灣在半導體、資通訊、醫療科技及中小企業等領域深化合作的意願，顯示台灣在APEC能見度持續提升。（鄧博仁攝）

2025亞太經合會（APEC）落幕，先前傳出韓方原擬不派中央級官員接機台灣APEC領袖代表林信義，外交部昨還原過程，我方透過不同管道向韓方接洽，最後成功讓韓方了解相關規畫不符合平等對待原則，最終也促成改變，由APEC韓方資深官員會議主席（SOMChair）尹盛渼迎接台灣領袖代表林信義，「我方堅定立場，讓韓方做出妥協」。

林信義及政委兼國科會主委吳誠文、政委兼經貿辦總談判代表楊珍妮、國安會諮委徐斯儉、外交部國際組織司長孫儉元等人，昨下午共同出席總統府「2025亞太經濟合作經濟領袖會議代表團」返國記者會，國安會副秘書長趙怡翔、宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵等人也列席。

廣告 廣告

林信義說，他順利達成賴清德總統交辦3項任務，並與多位領袖進行建設性交流，多國領袖對台灣在半導體、資通訊、醫療科技、中小企業發展的貢獻表達高度肯定與合作意願。林兩度表示「花若盛開，蝴蝶自來」，並將成果歸功全體國人共同努力。

針對今年APEC從接機到大合照站位都傳出被大陸打壓，孫儉元說，10月27日我方得知接機安排對我方沒有公平待遇、不符我方期待，即透過不同管道接洽韓方，也請理念相近國家協助，最後成功讓韓方了解他們的做法和規畫不符合平等對待APEC經濟體的原則，最後做成改變，由韓方迎接領袖代表。

對於2026年APEC將由大陸主辦，台灣領袖代表能否順利前往？林信義強調，台灣是APEC會員應被平等尊重、對待，且台灣重要性已不同以往，在重要國際經貿場合，「世界需要我們、世界需要台灣」。外交部也透露，所有會員經濟體平等參與是APEC最核心原則，去年已獲陸方書面保證，期盼陸方履行承諾，確保各經濟體平等安全參與。