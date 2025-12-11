APEC資深官員會議在深圳舉辦 外交部：沒有打壓

亞太經合組織（APEC）峰會於南韓慶州落幕，南韓總統李在明交棒給明年的主辦國中國國家主席習近平。路透社



中國官媒新華社今（12/11）日報導，2026年亞太經濟合作會議（APEC）的「非正式資深官員會議（ISOM）」於12月11日至12月12日在深圳舉辦。外交部表示，APEC資深官員、外交部國際組織司長孫儉元循例率員出席，目前並無發生打壓情事。

2026年的APEC將於中國舉辦，但中方近期不斷釋出台灣必須以「中國台北」為名、遵守一中原則才能參與的消息。如今，APEC首場非正式資深官員會議在深圳舉辦。對此，外交部回應，我國循例由孫儉元偕同仁出席，目前並無發生打壓情事，我代表團將密切注意相關發展，妥慎因應。

廣告 廣告

針對我國官員赴中國參與APEC相關會議，陸委會副主委兼發言人梁文傑則表示，台灣是APEC正式成員，有權參加APEC各項活動，陸委會也會協助外交部並提供建議。根據陸委會公布的最新民調，73.1%民眾不認同「一個中國原則」下，以「中國台北」名義參與APEC活動。

國台辦發言人陳斌華曾於記者會稱，台灣須在一中原則下以「中國台北」為名，才能參與APEC活動，並遵循有關諒解備忘錄的規定和慣例，而這是台灣參會的「政治前提」。 當時，我外交部回應，我國會籍名稱為「中華台北」，且當年簽署的備忘錄注及要以平等為基礎互動。

孫儉元也曾對外說明，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今（2025）年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動（participating on an equal footing in all its events including Leaders’ Week）」的文字。

更多太報報導

台以互動頻密！吳志中秘訪、以國會印太小組今年二度來台

新任菲律賓駐台代表彭科蓉就任 林佳龍提台菲經濟走廊

共機雷達照射日本F-15！美國發聲挺日、我外交部跟進