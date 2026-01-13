APEC資深官員會議「2月在深圳開」 外交部曝1模式：去年12月已去過

有關今年APEC赴深圳安全，外交部國際組織司長孫儉元今透露，去年12月已去深圳開過一次會議，目前入境方式等都有達成「一個模式」來執行，惟詳細不便多做說明；而他當時親自前往未受打壓，全程也是安全的。（劉宇捷攝）

今年APEC將在深圳舉辦，「資深官員會議」也將提早於2月初舉行，另外界擔憂我國官員赴陸的安全性。對此，外交部國際組織司司長孫儉元透露，外交部去年12月已去深圳開過一次會議，目前入境方式等都有達成「一個模式」來執行，全程也是安全的，惟詳細不便多做說明；而他當時親自前往時也未受到阻撓與打壓。孫儉元也向陸方強調，確保與會人員安全的重要性，同時也呼籲我與會的部會官員謹言慎行。

外交部國際組織司司長孫儉元今日在記者會中表示，APEC今年第一次「資深官員會議」（SOM）由於農曆春節因素較早舉行，預計於2月1日至10日在中國深圳舉辦，我國作為APEC完全會員一向積極參與，即便今年由中國辦會，我國目標仍沒有改變，做各項準備積極參與。

他進一步指出，外交部希望本屆參與APEC能平等參與、確保與會人員的人身安全，已經與相關各方溝通協調，也希望中方作為主辦會員，能遵循其他會員主辦APEC會議的慣例，並實踐APEC相關規定，平等對待我國，並確保我國各部會與會人員人身安全。

近期大陸不斷強調參與今年APEC的會員國必須遵守「一中原則」，且跨境鎮壓、長臂管轄等風險也升高。然而，孫儉元也透露，事實上外交部已於去年12月去中國深圳開過第一次的會議，經過過去這一年來的多次溝通協商，目前入境方式等都有達成「一個模式」來執行，惟詳細不便多做說明。

孫儉元坦言，去年12月他也有親自前往深圳，過程並沒有受到打壓，入境的部分也是安全且順利快速的。他也持續向陸方強調，確保與會人員安全的重要性，同時也呼籲我與會的部會官員謹言慎行；目前陸方態度理性，並表態理解我方要求。

