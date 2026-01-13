APEC資深官員會議2月在深圳舉行 外交部曝去年已去過：入出境都安全順利

孫儉元表示，最高目標第一是平等參與，第二是會確保與會人員人身安全，已經跟各方做密切溝通協調，也希望中國作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐。（圖／截自外交部直播）

今年APEC將於深圳舉辦，「資深官員會議」由於農曆春節因素，也提早於2月初舉行。對此，外交部國際組織司司長孫儉元今（13）日表示，外交部去年12月已去深圳開過一次會議，目前有「一個模式」，但不便說明；而當時進去中國沒有受到打壓，入境跟出境都安全順利。

外交部國際組織司司長孫儉元今日在記者會中表示，APEC今年第一次「資深官員會議」（SOM）由於涉及到農曆春節，因此較早舉行，預計於2月1日至10日在中國深圳舉辦，我國作為APEC完全會員，一向積極參與，即便今年是中國辦會，目標仍沒有改變，做各項準備積極參與。

孫儉元指出，目標除了提升在APEC能見度，也希望在相關議題跟其他會員交流，甚至扮演領導角色。

孫儉元強調，最高目標第一是平等參與，第二是會確保與會人員人身安全，已經跟各方做密切溝通協調，也希望中國作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例跟實踐，還有APEC相關規定，平等對待台灣，並且確保我國與會人員人身安全。

媒體再問，能確保會收到簽證？孫儉元回應，去年12月已經去中國深圳開了第一次的非正式資深官員會議，過去這一年來跟各方針對入境中國安排做了很多次溝通協商，目前有一個模式，但不方便說明，去年12月進去中國沒有受到打壓，入境跟出境都安全順利。

