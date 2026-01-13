APEC資深官員會議2月在深圳舉辦 外交部：要求平等參與並確保人身安全

外交部國際組織司長孫儉元。資料照。李政龍攝



今（2026）年亞太經濟合作會議（APEC）將於中國深圳舉辦，不過中方去（2025）年不斷釋出台灣必須以「中國台北」為名、遵守一中原則才能參與的消息。針對第一次資深官員會議（SOM1）將於2月舉辦，外交部國際組織司長孫儉元表示，已要求平等參與並確保會員的人身安全。

今年的APEC會議即將於中國舉行，不過中國自去年不斷釋出台灣必須以「中國台北」為名、遵守一中原則才能參與的消息，試圖打壓台灣國際參與空間。中方將於2月1日至2月10日舉行SOM1，陸續將有各部會的代表出席參與。

廣告 廣告

孫儉元表示，我國作為APEC的會員，一向積極參與，即便今年是由中國舉辦，目標也沒有改變，積極準備，今年仍然期待提升台灣在國際的能見度，希望在APEC相關議題與其他國家共同交流，甚至扮演主導角色。

孫儉元強調，我方將要求平等參與，並確保會員的人身安全，已就這些部分與相關各方密切溝通與協調，希望中國作為主辦的會員國，能夠遵循其他會員舉辦APEC會議的慣例，實踐相關規定，平等對待，並確保各部會官員的人身安全。

至於人身安全部分，孫儉元回應，過去這1年來已經與與中國的相關單位進行多次協商，中方已經於去年12月11日至12月12日在深圳舉辦「非正式資深官員會議（ISOM）」，他當時親自前往時，並沒有受到任何阻攔，並無發生打壓情事。

更多太報報導

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興

2026年APEC會議11/18-19中國深圳舉行 主辦發表「中國年」標誌

APEC資深官員會議在深圳舉辦 外交部：沒有打壓