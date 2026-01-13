APEC資深官員會議2月登場 外交部：去年赴陸開會未遭打壓

記者郭曉蓓／臺北報導

外交部今（13）日指出，今年APEC第一次資深官員會議2月登場，即使今年是中國大陸辦會，仍將積極參與APEC各項會議，且已與各方協調出入境模式；去年依此模式赴中國大陸開會並未受到打壓，也希望中國大陸作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例及相關規定，平等對待臺灣，確保我國與會人員人身安全。

外交部今日舉行例行記者會，外交部國際組織司長孫儉元說明，因為農曆過年的原因，今年第一次APEC資深官員會議比較早召開，將在2月1日至10日舉行，我國作為APEC的完全會員，一向是積極參與，所以即使今年是中國大陸辦會，目標仍沒有改變，還是會做各項準備，積極參與APEC今年的各項會議。

孫儉元表示，除了提升在APEC的能見度，也期望在APEC相關議題方面，能跟其他會員進行交流，甚至扮演領導角色。最高目標是平等參與，第二則是確保與會人員的人身安全，這部分已與相關各方進行密切溝通協調。

孫儉元強調，希望中國大陸方面作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例、實踐以及APEC相關慣例，平等對待臺灣並確保各部會與會人員的人身安全。

針對臺灣代表團申請簽證情況，孫儉元表示，去年12月已經去中國大陸深圳開了APEC非正式資深官員會議。這1年來針對入境安排就已經做了多次協商，目前有個模式，但不方便說明；去年12月依此模式去中國大陸開會，入境與出境都是安全且順利，並沒有受到打壓。