APEC資深官員會議2月登場 外交部：有入境中國模式

（中央社記者楊堯茹台北13日電）今年APEC第一次資深官員會議2月登場，外交部今天表示，即使今年是中國辦會，仍將積極參與APEC各項會議，且已與各方協調出入境模式，去年依此模式赴中開會並未受到打壓。

亞太經濟合作（APEC）今年首次資深官員會議（SOM1）將於2月1日至10日在中國深圳登場。中國外交部去年曾表示，台灣參與APEC活動的關鍵在於遵守「一個中國」原則，APEC今年各項會議受矚目。

外交部國際組織司司長孫儉元今天於例行記者會說明，台灣作為APEC完全會員，一向積極參與APEC各項會議。即使今年是由中國辦會，目前也沒有改變，並做好各項準備。

孫儉元表示，除了提升在APEC的能見度，也期望在APEC相關議題方面，能跟其他會員進行交流，甚至扮演領導角色。最高目標是平等參與，第二則是確保與會人員的人身安全，這部分已與相關各方進行密切溝通協調。

孫儉元強調，希望中國方面作為主辦會員，能夠遵循其他會員主辦APEC會議的慣例、實踐以及APEC相關慣例，平等對待台灣並確保各部會與會人員的人身安全。

媒體追問台灣代表團申請簽證情況，孫儉元回應，去年12月已經去中國深圳開了APEC非正式資深官員會議。這一年來針對入境安排就已經做了多次協商，目前有個模式，但不方便說明。

孫儉元進一步指出，去年12月依此模式去中國開會，入境與出境都是安全且順利，並沒有受到打壓。（編輯：翟思嘉）1150113