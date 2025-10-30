APEC雙部長會議落幕 楊珍妮：與美國在內等大部分經濟體都有往來

2025韓國慶州APEC(亞太經濟合作會議)雙部長會議今天(30日)落幕，我方雙部長之一的行政院經貿辦總談判代表楊珍妮坦言，有與大部分經濟體部長往來，包括美方副貿易代表Rick Switzer在內，雖無法公布細節，但主要會強調台灣要融入APEC、參與CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)等大型經濟協定，希望與理念相近國家合作，用堆積木方式彰顯台灣有能力、決心符合高標準協定。

行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、行政院政委兼國科會主委吳誠文今年代表我方出席慶州APEC雙部長會議。楊珍妮在會後說明，有在會中強調，面對全球地緣政治的複雜性及不確定性，包括我國在內的APEC經濟體都追求經濟安全、供應鏈韌性與永續繁榮，並將AI(人工智慧)等先進科技發展與應用，視為支持這些目標的關鍵工具，藉此協助經濟轉型、推動創新及提高效率，台灣已準備好與所有 APEC成員合作，為亞太地區注入更多活力、信任與穩定。

至於雙邊會談，楊珍妮強調，此次雙部長會議只有一天，有與大部分經濟體的部長來往，包括美國副貿易代表Rick Switzer在內，不過，基於互信原則，未經對方同意，無法公布細節，後續會在適當時機對外說明。

不過，楊珍妮也說，這幾天都有找機會做雙邊互動，並向APEC成員強調台灣是經貿導向國家，既要融合APEC地區，也要參加CPTPP等大型經濟協定，除了會主張台灣這兩年經濟穩健成長，也與成員國經濟來往密切外，也特別提及讓台灣加入CPTPP，不僅對其成員有好處，且希望透過合作，傳達台灣有能力及決心滿足CPTPP的高標準。她說：『(原音)我們認為我們參加CPTPP，跟會員可以強化供應鏈韌性、達到貿易多元化的永續發展目的，第三個，我們期盼在這個過程中，跟理念相近國家不斷地透過雙邊的途徑深化我們的雙邊合作，用堆積木方式來彰顯台灣是符合CPTPP高標準，願意遵循經貿規範，以及我們有這樣的決心、能力。』

面對媒體追問有沒有與美方談到關稅，楊珍妮表示，談判是以團隊形式進行，且我方是由行政院副院長鄭麗君領軍，她還說，APEC會議場合上，主要是就APEC相關議題都會交換意見，是否談到更詳細的內容，會在適當時機會說明。

楊珍妮指出，美國總統川普(Donald Trump)上任以來，推動互惠貿易協議，受影響國家很多，此事已成為會中的普遍話題，各國會交換彼此的談判經驗，不過因見面時間不長，加上有國家還沒與美國達成共識，這些國家的說明就會比較保守。