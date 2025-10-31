APEC韓國峰會驚見車銀優本人 軍裝照被瘋傳帥暈全網：在拍韓劇吧

南韓演藝圈有「臉蛋天才」封號的男偶像車銀優，今年7月入伍服兵役。（圖／翻攝自車銀優Instagram）

南韓演藝圈有「臉蛋天才」封號的男偶像車銀優（李東敏），今年7月入伍服兵役，在軍事訓練所接受5周基礎軍事訓練後，分發進入陸軍軍樂隊。亞太經濟合作會議（APEC）在韓國慶州舉行，有民眾在當地一間飯店巧遇穿著軍裝的車銀優，帥氣影片在網上瘋傳，被一票粉絲大讚「以為在拍韓劇」。

車銀優在今年7月入伍服兵役，在新兵訓練所操練時，還因為表現出眾獲肯定，被選為中隊長訓練兵，之後分發到約有200人的國防部軍樂隊的號角隊服役，該單位主要負責外賓訪韓活動或建軍節等紀念活動。而韓國近期舉辦亞太經濟合作會議，傳聞車銀優會在有各國領袖出席的晚宴演出，但有韓媒報導，目前確定由BIGBANG的G-DRAGON（GD）擔任演出嘉賓。

車銀優目前已入伍服役，昨（30）日被發現穿著軍裝現身慶周某飯店，帥氣程度引發熱議。（圖／翻攝自Instagram／hon_sae_se_go）

不過，有當地民眾在慶州一間飯店捕捉到車銀優的身影，他身穿軍裝，帥氣挺拔的模樣根本不像是在當兵，許多網友紛紛驚呼，「這不是在拍韓劇嗎？」、「說是太陽的後裔2我都信」、「車銀優連當兵都帥成這樣，看到影片以為在拍韓劇」。對此，南韓國防部今（31）日證實，「正在國防部軍樂隊服役的李東敏一兵支援APEC領袖晚宴」。

至於車銀優入伍前主演的電影《放飛旅行團》近日在南韓上映，首日票房就登上冠軍，台灣粉絲不用飛南韓，電影將於11月14日在台上映。車銀優今年7月28日入伍報到，退伍日預計在2027年1月27日。

